¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¶á¹¾£Ö£¶¤Ê¤é¤º¡Ä£±£¶Èï°ÂÂÇ£¹¼ºÅÀ¤Ç£·²ó¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¼¢²ìÂç²ñ¢¦½à·è¾¡¡¡°½±©£¹¡½£²¶á¹¾¡á£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£²£µÆü¡¦¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¡Ë
¡¡¸©ÆâºÇ¶¯¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¿å¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¡£¶á¹¾¤¬£±£¶Èï°ÂÂÇ¡¢£¹¼ºÅÀ¤Ç£·²ó¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¡£¡Ö²Ï±Û¤ò¹ß¤í¤·¤¿¤Î¤¬ºÓÇÛ¥ß¥¹¡££³Ç¯À¸¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡£·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤ÏÁ´¹ñºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿²Æ¤ÎÏ¢Â³£Ö¤¬£µÂç²ñ¡ÊÃæ»ß¤Î£²£°Ç¯¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ÇÅÓÀä¤¨¡¢Â¿²ì¾Ï¿Î´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯À¸º¸ÏÓ¤ÎËÙ°ìµ±¤òÀèÈ¯¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢½é²óÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢£±»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º¤Ë£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÇØÈÖ¹æ£±¤Î²Ï±ÛÂçµ±¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢£¶²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿ËÌÀîÎ¿Í¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£·²ó¤ËÂÇ¼Ô£±£°¿Í¤Ç°ìµó£µÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¡¦À¾»³¹±À¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬±¦ÉªÄË¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï£±£°Ç¯½©¤Î¸÷ÀôÀï¡Ê£³²óÀï¡Ë°ÊÍè¡£²Æ¤Î¼¢²ìÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£°£²Ç¯¤ÎÈ¬Æü»ÔÀï¡Ê½à¡¹·è¾¡¡Ë°ÊÍè¡¢£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£°½±©¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¦¤Á¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿Â¿²ì´ÆÆÄ¡£»³ÅÄÍÛæÆ¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤òÍÊ¤·¡¢£²£±Ç¯²Æ¤«¤é£³µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È£´°Ê¾å¤Î¶¯¹ë¤¬¡¢£±£°£°¼þÇ¯¤ÎÀ»ÃÏ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£¡ÊÉ½¡¡ÍÎ²ð¡Ë