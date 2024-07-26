¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥·¡¼¥º¤¬¥Î¡¼¥Î¡¼Ã£À®¡ª¡¡µåÃÄ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡ÄMLB¤Ç¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ
Å¨ÃÏ¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ÇÃ£À®¡ÄµåÃÄ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö°ÊÍè
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥ºÅê¼ê¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¼¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£4·î1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥í¥Í¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³°ÊÍè¥á¥¸¥ã¡¼º£µ¨2ÅÙÌÜ¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥ÖÅê¼ê°ÊÍè¤Î2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¡£1»à¤«¤é¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò»°¿¶¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£ÆóÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ê½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡114µå¤òÅê¤²¡¢3»Íµå9Ã¥»°¿¶¤Î´°Åê¡£¥·¡¼¥º¤Ï2022Ç¯9·î3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ç9²ó2»à¤Ç°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡ÌÜ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤Ï·ÑÅê¡¢´°Á´»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ324ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³200Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë