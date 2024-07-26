¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡Ûºä¸µ¿¿°ì¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤ÏÄ¹ÅÄÍê½¡¡¡½àÍ¥¤Ø¡ÈÎ®¤ì¡É¤Ä¤«¤à¤«
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï4ÆüÌÜ¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä¶¥¤¥¤ÃÍÃ´Åö¤Îºä¸µµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀÅÀÎ¨30°Ì¥¿¥¤¤ÎÄ¹ÅÄÍê½¡¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢1¡¢7R¤Î2²óÁö¤ê¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡²ÁÃÍ¤¢¤ë2Ãå¤À¤Ã¤¿¡£3ÆüÌÜ4R¡¢4¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤ÎÄ¹ÅÄ¤Ï1M¤òÎäÀÅ¤Ë2ÈÖº¹¤·¡£2¥³¡¼¥¹¤«¤éÀè¤Ëº¹¤·¤¿´Ø¤òÂª¤¨¡¢2M¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ2Ãå¤ò³ÎÄê¤Å¤±¤¿¡£¤³¤Î2Ãå¤ÇÆÀÅÀÎ¨¤Ï5¡¦00¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ó¤ò´¹¤¨¤Æ²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¿¤Ó¤â¾å¸þ¤¤¤¿¡£½ÐÂ·Ï¤¬¤¤¤¤¤·¡¢½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ëÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À°È÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢½ÐÂ¤ä¥ì¡¼¥¹Â¤òÃæ¿´¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¤¤¤¡£15Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇSGÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢SGÍ¥¾¡¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î´Ö¤â18Ç¯Ê¿ÏÂÅç63¼þÇ¯¤È23Ç¯¼ã¾¾71¼þÇ¯¤ÎG1¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤êÏÓ¤Ë±¢¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖSG¤ò¾¡¤Ä¿Í¤Ï¡ÈÎ®¤ì¡É¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¿Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½àÍ¥¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½àÍ¥Æþ¤ê¤Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£2Áö16ÅÀ¤È³Ú¤Ê¾¡Éé¶î¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤ß¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÍ¥Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÀû²óÎÏ¤ò¥Õ¥ëÈ¯´ø¤Ø¡£Âè°ì´ØÌç¤òÆÍÇË¤·¡ÈÎ®¤ì¡É¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¡Úºä¸µ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û1R¡¢2¥³¡¼¥¹¤«¤é½ÓÉÒ¤Ë²ó¤·¤Æº¹¤·¤òÆÏ¤«¤»¤ë¡£¡ã2¡ä¤«¤é¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã4¡ä¤Î2¡¢3Ãå¡£7R¤ÏÂç³°¤Ç¸·¤·¤¤°ÌÃÖ¤À¤¬¡¢µÆÃÏ¤¬¹¶¤á¤ëÅ¸³«¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤À¡£·þ¤êº¹¤·¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã6¡ä¤ÎBOX¤Ç¡£
¡¡¡þºä¸µ¡¡¿¿°ì¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë¸µ72´ü¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡£½é¤á¤Æ¿åÌÌ¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß¤Ë¶Ã¤¯¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë¤â´¶Æ°¡£