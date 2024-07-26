Ãæ¹ñ¤ÎÌôÊªµ¿ÏÇ¡Ö¾Úµò¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¹ñºÝ¸¡ººµ¡´Ø
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ò´É³í¤¹¤ë¹ñºÝ¸¡ººµ¡´Ø¡ÊITA¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¥±Ë23Áª¼ê¤¬2021Ç¯½éÆ¬¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅìµþ¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òµö¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥³¡¼¥¨¥ó»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î·ëÏÀ¤Ë¹³µÄ¤Ç¤¤ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿®ÍÑÀ¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¤ÏÀ¤³¦È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¡ÊWADA¡Ë¤¬ÆÈÎ©¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ÇÉÔÀµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð½ñ¤ò9Æü¤Ë¸øÉ½¤·¡¢ÊÆ¹ñÈ¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¡ÊUSADA¡Ë¤¬ÆâÍÆ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥¨¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Ç¯¤ËÆ¿Ì¾¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£