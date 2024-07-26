¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤« ¶áÎÙ½»Ì±¤òË½¹Ô¤·¤±¤¬¤µ¤»¤ë 39ºÐÃË¤ò¶ÛµÞÂáÊá ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊýÌÌ¾®Ã®·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯7·î25Æü¡¢¾®Ã®»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê39¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï25Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢¾®Ã®»Ô±öÃ«1ÃúÌÜ¤Î½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢½÷À¡Ê21¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ï¼ó¤Ë»¤¤ê½ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃË¤Ï½÷À¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¶»¤°¤é¤òÄÏ¤à¤ÈÅÝ¤ì¤¿¡£Ê¢¤ò½³¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³µ¤ÍÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤È½÷À¤Ï¶á½ê¤Î½»Ì±Æ±»Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£