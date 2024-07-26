ÊÆ£Ç£Ä£Ð¤Ï£²¡¥£¸¡ó¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¡¡¤¿¤À¡¢£¹·îÍø²¼¤²³«»Ï¤Î²ÄÇ½À¤ËÊÑ²½¤Ê¤·
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÂè£²»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤ÏÁ°´üÈæÇ¯Î¨´¹»»¤Ç£²¡¥£¸¡ó¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü¤Î¿¤Ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢Í½ÁÛ¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡££Ç£Ä£Ð¤Î£·³ä¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¿¤Ó¤â£²¡¥£³¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ä²È¶ñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÑµ×ºâ¤Î»ý¤ÁÄ¾¤·¤¬¹×¸¥¤·¤¿¤Û¤«¡¢£±－£³·î¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð´Ë¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µー¥Ó¥¹»Ù½Ð¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ»Ù½Ð¤ÏËÉ±Ò»Ù½Ð¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢£Ç£Ä£Ð´óÍ¿¤¬Âè£±»ÍÈ¾´ü¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢½»ÂðÅê»ñ¤Ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´óÍ¿¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤È½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬½»Âð»Ô¾ì¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÏÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ®¤¤¥Úー¥¹¤ÇÁý²Ã¡£µ¡´ï¤ÎÅê»ñ¤¬£²£°£²£²Ç¯½é°ÊÍè¤ÎÂç¤¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½ü¤¯£Ð£Ã£Å¥³¥¢¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¤Ï£²¡¥£¹¡ó¾å¾º¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü¤è¤ê¤â¿¤Ó¤ÏÆß²½¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Ä£Ð¤Î¿¤Ó¤ÏÂè£±»ÍÈ¾´ü¤«¤é¤Ï²ÃÂ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Ç¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï°ÍÁ³´Ë¤ä¤«¤Ê¾õ¶·¡£¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë£Æ£Ò£Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢£¹·îÍø²¼¤²³«»Ï¤Î²ÄÇ½À¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡öÊÆGDP¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡ÊÂè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¡ÊÁ°´üÈæÇ¯Î¨¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡2.8%
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡1.4%
¸Ä¿Í¾ÃÈñ
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡1.5%
GDP¥Ç¥Õ¥ìー¥¿
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡3.1%
PCE¥³¥¢¥Ç¥Õ¥ìー¥¿
·ë²Ì¡¡2.9%
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡3.7%
¡¡À¯ÉÜ»Ù½Ð¤ÏËÉ±Ò»Ù½Ð¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢£Ç£Ä£Ð´óÍ¿¤¬Âè£±»ÍÈ¾´ü¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢½»ÂðÅê»ñ¤Ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´óÍ¿¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤È½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬½»Âð»Ô¾ì¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÏÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ®¤¤¥Úー¥¹¤ÇÁý²Ã¡£µ¡´ï¤ÎÅê»ñ¤¬£²£°£²£²Ç¯½é°ÊÍè¤ÎÂç¤¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½ü¤¯£Ð£Ã£Å¥³¥¢¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¤Ï£²¡¥£¹¡ó¾å¾º¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü¤è¤ê¤â¿¤Ó¤ÏÆß²½¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Ä£Ð¤Î¿¤Ó¤ÏÂè£±»ÍÈ¾´ü¤«¤é¤Ï²ÃÂ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Ç¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï°ÍÁ³´Ë¤ä¤«¤Ê¾õ¶·¡£¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë£Æ£Ò£Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢£¹·îÍø²¼¤²³«»Ï¤Î²ÄÇ½À¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡öÊÆGDP¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡ÊÂè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¡ÊÁ°´üÈæÇ¯Î¨¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡2.8%
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡1.4%
¸Ä¿Í¾ÃÈñ
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡1.5%
GDP¥Ç¥Õ¥ìー¥¿
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡3.1%
PCE¥³¥¢¥Ç¥Õ¥ìー¥¿
·ë²Ì¡¡2.9%
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡3.7%