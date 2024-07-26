Éô²¼¤ÈÉâµ¤¤òÂ³¤±¤ëÉ×¤À¤¬¡Ä¡ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±¡É¤¬È½ÌÀ¡ª¡©Éô²¼¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¢Í¡ØÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¿Í¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤È¿´Íý¤Ã¤Æ¡©
¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¾¼Ô¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤Ë¡ØËÍ¤¿¤Á±¿Ì¿¤À¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ë¿´¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê28ºÐ¡¿½÷À¡Ë
Ç®Îõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤âË»¤·¤½¤¦¤Ç¡Ø½µËö¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¹þ¤ß¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Î¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ø¤ÎÂº·É¤¬Îø°¦´¶¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¿Í¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¿®¤¸¹þ¤àÀ³Ê¤â¡¢Éâµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤²ÈÄí´Ä¶¤òÊú¤¨¤ëÈà¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê27ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¶¦´¶ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¿Í¤ÎÌäÂê¤Ë¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤ê¤¿¤¬¤ëÀ³Ê¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Ë¤Ï°¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éô²¼¤ÈÉâµ¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥ë¥º¥ë¤È´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤Áá¿ô¥ö·î¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤¤¡¢Éô²¼¤ËºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£¤¹¤ë¤È¡Ø½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò»ý¤Á¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê´Ø·¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê38ºÐ¡¿ÃËÀ¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¼å¤¤
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤Ë¡ØËÍ¤¿¤Á±¿Ì¿¤À¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ë¿´¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê28ºÐ¡¿½÷À¡Ë
Ç®Îõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ò¿®¤¸¤³¤ß¤ä¤¹¤¤
¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤âË»¤·¤½¤¦¤Ç¡Ø½µËö¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¹þ¤ß¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Î¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ø¤ÎÂº·É¤¬Îø°¦´¶¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¿Í¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¿®¤¸¹þ¤àÀ³Ê¤â¡¢Éâµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤ë
¡ÖÆñ¤·¤¤²ÈÄí´Ä¶¤òÊú¤¨¤ëÈà¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê27ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¶¦´¶ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¿Í¤ÎÌäÂê¤Ë¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤ê¤¿¤¬¤ëÀ³Ê¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Éâµ¤¤ËÃæ¤ËºÊ¤¬Ç¥¿±
¡ÖºÊ¤Ë¤Ï°¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éô²¼¤ÈÉâµ¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥ë¥º¥ë¤È´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤Áá¿ô¥ö·î¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤¤¡¢Éô²¼¤ËºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£¤¹¤ë¤È¡Ø½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò»ý¤Á¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê´Ø·¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê38ºÐ¡¿ÃËÀ¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë