¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤¿º¸¡Ä£Ä£ÆËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤ÎÉÔºß¶Á¤¯¡¡Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤Î¹ë²÷£Æ£Ë¤ÇÀèÀ©¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¡¡¢¦£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£±Àï¡¡ÆüËÜ£±¡½£²¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê£²£µÆü¡¢¥Ü¥¸¥ç¥ï¡¼¥ë¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î¶¯¹ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë£±¡½£²¤ÇÎÏÉé¤±¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡£Í£ÆÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤Î¹ë²÷¤Ê£Æ£Ë¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£ÆËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤¬£··î£±£³Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç±¦É¨¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÔÀ®¾å¡¢ËÜ¿¦¤È¤·¤Æº¸¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬ËÌÀî£±¿Í¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ£´¡½£´¡½£²¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸Å²ìÅã»Ò¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÀ¶²Èµ®»Ò¤òµ¯ÍÑ¡£¸Ä¡¹¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤Êý¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤»¤º¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤´¤È¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÀ¶²È¤ò²¼¤²¤ÆÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤òÅêÆþ¤·¡¢µÜÂô¤Ò¤Ê¤¿¤òº¸¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë£³¡½£¶¡½£±¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤º¡£ºÇ¸å¤ÏÀ¶¿åÍü¼Ó¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¸Å²ì¤ò±¦¤Ë²ó¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆîË¨²Ú¤òº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤Î¥Ð¥¿¥Ð¥¿´¶¤Ï¿¡¤¨¤º¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤«¤Í¤Æº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢º¸¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿ÍÁª¤Ë¶ìÏ«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Ê¤¬¤éËÜÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤¬Áê¼ê¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Á³¡£¼å¤ß¤òÆÍ¤«¤ì¤ë·Á¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£