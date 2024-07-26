¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡ÄÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤ÎÄ¶FKÃÆ¤ÇÀèÀ©¤âÀ¤³¦²¦¼Ô¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï25Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½éÀï¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é1-2¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÊ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¡£13Æü¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿ËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢4-4-2¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
GK¤Ï»³²¼°ÉÌé²Ã¡£DF¤Ï±¦¤«¤éÀ¶¿åÍü¼Ó¡¢ÆîË¨²Ú¡¢·§Ã«¼Ó´õ¡¢¸Å²ìÅã»Ò¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤ËÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤ÈÄ¹Ã«ÀîÍ£¡£¥µ¥¤¥É¤Ï±¦¤ËµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¡¢º¸¤ËÀ¶²Èµ®»Ò¤¬Æþ¤ê¡¢2¥È¥Ã¥×¤ÏÅÄÃæÈþÆî¤ÈÆ£Ìî¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤Ï¤ª¸ß¤¤ÁÈ¿¥Åª¤ËÁê¼ê¤Ø°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ä¤Ä·ä¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Å¸³«¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬Â®¤¤¹¶·â¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹2Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢Æ£Ìî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óGK¥«¥¿¡¦¥³¥ë¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï13Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Æ£Ìî¤¬¥¬¡¼¥ÊÀï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£
¡ÚÂ®ÊóÆ°²è #¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡Û
#¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡ª¡ª¡ª
📺Áí¹ç¤ÇÊüÁ÷Ãæ ¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â👇https://t.co/IGujwFmAKp
Á°È¾13Ê¬ #Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð Áª¼ê¤¬
¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÄ¾ÀÜ·è¤á¤ÆÆüËÜÀèÀ©¡ª
¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò Í½Áª¥ê¡¼¥°
ÆüËÜ 1-0 ¥¹¥Ú¥¤¥ó pic.twitter.com/vKtXAz9t2B
— NHK¥¹¥Ý¡¼¥Ä (@nhk_sports) July 25, 2024
¤¿¤À¡¢À¤³¦²¦¼Ô¥¹¥Ú¥¤¥ó¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢22Ê¬¤ËÆüËÜ¿ØÆâ¿¼¤¯¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¡£ºÇ¸å¤Ï¥¢¥Æ¥Í¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¥¢¥¤¥¿¥Ê¡¦¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¤¬ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
1-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¶²È¤ËÂå¤¨¤ÆÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤ØÆþ¤ì¡¢µÜß·¤¬ËÜÍè¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ø°Ü¤ê¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç3-4-3¤Ø°Ü¹Ô¡£Á°È¾¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¼êÅö¤ò¹Ô¤¦¡£
¤¿¤À¡¢68Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£À¶¿å¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦É¨¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌµÇ°¤Î¸òÂå¡£¹â¶¶¤Ï¤Ê¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢18ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥ÁDF¸Å²ì¤òÀ¶¿å¤Î°ÌÃÖ¤Ø¤È°Ü¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿74Ê¬¡¢À¶¿å¤ÎÈ´¤±¤¿±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Þ¥ê¥ª¥Ê¡¦¥«¥ë¥Ç¥ó¥Æ¥¤¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¿¯Æþ¡£¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÃæ±û¤ØÆþ¤ê¹þ¤àÆ°¤¤òÆüËÜÁª¼ê¤ÏÊá¤Þ¤¨¤¤ì¤º¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿ÀéÍÕÎè³¤ºÚ¤ä¼é²°ÅÔÌï¤òÅêÆþ¡£4-4-2¤Î·Á¤ËÌá¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢Àµ³Î¤Êµ»½Ñ¤ÈÀï½Ñ´ã¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¡Ö¼çÎÏÁª¼ê¡×5Ì¾
ÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤ä¤ä¼õ¤±¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¤ò¡Ý1¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢¼¡Àï¤Ï28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£