¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢½ªÈ×¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤ë
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¸áÁ°£°»þ¡Ë¤«¤é¶¥µ»¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÃÁÈ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¡Ë¤Ï¥Ê¥ó¥È¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ÊÆ±£±°Ì¡Ë¤È½éÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾ÅÓÃæ¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹¶Àª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢£·£´Ê¬¤Ë£±¡Ý£²¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤¹ÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤¿¥«¥ë¥Ç¥ó¥Æ¥¤¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¤¿¡£¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì½Ö¤Î¥¹¥¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾¼ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£