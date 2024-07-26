¤Ê¤Ç¤·¤³µÕÅ¾Éé¤±¡¡WÇÕ½÷²¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¶ìÇÕ¡ÄÆ£ÌîÀèÀ©FKÃÆ¤â¡¡¸ÞÎØ¹õÀ±È¯¿Ê¤Ï96Ç¯Âç²ñ°ÊÍè2ÅÙÌÜ
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡¡ÆüËÜ1¡½2¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê2024Ç¯7·î25Æü¡¡¥Ü¥¸¥ç¥ï¡¼¥ë¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇÆ±1°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë1¡½2¤ÈÇÔÀï¡£Á°È¾13Ê¬¤ËMFÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡Ê20¡áÆü¥Æ¥ìÅìµþV¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤â¡¢WÇÕ½÷²¦¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºµÕÅ¾Éé¤±¡£DFÀ¶¿åÍü¼Ó¡Ê28¡á¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¡Ë¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÄË¤¤¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ï½éÀï¤«¤éWÇÕ½÷²¦¤È·ãÆÍ¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾13Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢±¦¼êÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊFK¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤ÈMFÆ£Ìî¤¬±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê°ì·â¡£ÊÉ¤Î¾å¤ò±Ô¤¯±Û¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Áê¼êGK¤Îº¸ÏÓ¤òÃÆ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£WÇÕ½÷²¦¤Î½Ð¤Ï¤Ê¤ò¤¯¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤É¤è¤á¤¯FKÃÆ¤ò·è¤á¤¿Æ£Ìî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃç´Ö¤ËÈô¤Ó¤Ä¤´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±22Ê¬¡¢ºòÇ¯½÷»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡ÊÀ¤³¦Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¼ºÅÀ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î1ÂÐ1¤«¤é¼é¸î¿ÀGK»³²¼¤¬»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬Áê¼ê¤Î¸Ä¿Íµ»¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1¡½1¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤ÈÆ±23Ê¬¡¢DFÀ¶¿å¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±29Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW¥«¥ë¥Ç¥ó¥Æ¥£¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ìµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡È¿·â¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Î¹õÀ±È¯¿Ê¤ÏÍ£°ì¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿Âç²ñ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂè2Àï¡¢31Æü¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤ÎÂè3Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿23Ç¯½÷»ÒWÇÕ¤ÇÍ£°ìÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡£¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¤¬1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø²ñ¿´¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£