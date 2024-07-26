°æ¾å¾°ÌïVS¥É¥Ø¥Ë¡¼Àï¤Ê¤É¡¡9¡¦3¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò26ÆüÀµ¸á¤è¤êÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ô12²óÀï¡ÕWBO2°Ì¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê2024Ç¯9·î3Æü¡¡ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤Ï25Æü¡¢9·î3Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈWBOÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê37¡á¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡ËÀï¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò26ÆüÀµ¸á¤è¤êÂç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥àHP¤ÇÃêÁª¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡Ê27¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¸µWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê28¡á»ÖÀ®¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë½éËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¢¦WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï12²óÀï
Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¡¡¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥Ð¥í¥Ã¥½¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ëvs¡¡Æ±µé7°Ì¡¡Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡ÊÂç¶¶¡Ë
¡¡¢¦ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï
Æ±µé²¦¼Ô¡¡º´¡¹ÌÚ¿Ô¡ÊÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ëvs¡¡Æ±µé10°Ì¡¡¥«¥ß¥ë¡¦¥Ð¥é¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï
Æ±µé²¦¼Ô¡¡²¼Ä®½Óµ®¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¡Ëvs¡¡Æ±µéÆüËÜ¥æ¡¼¥¹²¦¼Ô¡¡ÄÅÀîÎ¶Ìé¡Ê¥ß¥Ä¥¡Ë