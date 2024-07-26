¥«¥Ö¥¹¡¦À¿Ìé¡¡¾ëÅç·ò»Ê¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼ÔºÇÂ¿¥¿¥¤ÄÌ»»48¹æ¡¡8»î¹ç¤Ö¤ê14¹æ¥½¥í
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹2¡Ý3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2024Ç¯7·î24Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î14¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î3²ó¤ËÆâ³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤Ó¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬Æþ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÂçÃ«¡¢¾¾°æ½¨´î¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¼¡¤®¡¢ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»48ËÜÌÜ¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¾ëÅç·ò»Ê¤ËÊÂ¤ÖºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤ÏÆâÌî¤¬Â¿¤¤¤·¡¢³°Ìî¤è¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¾ëÅç¤µ¤ó¤ÏÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢À¨¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£