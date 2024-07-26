¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ÇÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬Éé½ý¤·¤¿½Ö´Ö¡Ú¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼

¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ25Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½÷²¦¤ÇÆ±1°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¡£1-1¤Î¸åÈ¾23Ê¬¤ËDFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬ÌµÇ°¤ÎÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÉÔÆ°¤Î±¦SB¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¤Ï¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÈ´¤«¤ì¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÇØÃæÂ¦¤«¤éÅÝ¤ì¤Æµ¯¤­¾å¤¬¤ì¤º¡¢Ã´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÌµÇ°¤Î¸òÂå¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¹â¶¶¤Ï¤Ê¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾13Ê¬¤ËÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊFK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤·¤«¤·Æ±22Ê¬¤Ë¥¢¥¤¥¿¥Ê¡¦¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢1-1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¶¿å¤ÎÉé½ý¸òÂå¤«¤é6Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾29Ê¬¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ê¡¦¥«¥ë¥Ç¥ó¥Æ¥¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢1-2¤ÇÇÔÀï¡£¸ÞÎØ½éÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë