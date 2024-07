【レゴスーパーマリオ スーパーマリオワールド:マリオ と ヨッシー】10月1日 発売予定価格:18,980円

レゴジャパンは、「レゴスーパーマリオ スーパーマリオワールド:マリオ と ヨッシー」を10月1日より販売する。価格は18,980円。

本商品は、任天堂のキャラクター「スーパーマリオ」とレゴグループのコラボレーション製品「レゴスーパーマリオ」シリーズから登場する大人向け製品の第5弾。スーパーマリオの頼もしい仲間「ヨッシー」が登場する2Dの組み立てセットとなっている。

本セットでは、任天堂のビデオゲーム「スーパーマリオワールド」のオマージュとして、スーパーマリオゲームの懐かしさを感じさせるデザインが取り入れられている。「スーパーマリオワールド」のゲームのように、スプライトアニメーションを再現するため、レゴブロックをピクセルアートのように使用し、何層にも積み重ねてアニメーションのように表現している。

さらに、本セットは、ゲームと同様に、ヨッシーの背中にスーパーマリオが乗ったり、ヨッシーの舌を出し入れしたりするギミックも盛り込まれている。なお、本製品に別売りのレゴマリオ、レゴルイージ、レゴピーチをかざすと「スーパーマリオワールド」の音楽も楽しめる。

「レゴスーパーマリオ スーパーマリオワールド:マリオ と ヨッシー」

発売日:10月1日(火)

希望小売価格:18,980円

製品番号:71438

対象年齢:18歳以上

ピース数:1,215個

サイズ(完成時):約40x26x11cm(高さ×幅×奥行)

販売店舗

□レゴ公式オンラインストア

□全国のレゴストア

□レゴ認定販売店ベネリック レゴストア 楽天市場店

□レゴランド・ジャパン・リゾート

□レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

□Amazon レゴ ショップ

その他、全国のレゴ製品取り扱い店舗&オンライン店舗

※取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

TM & (C) 2024 Nintendo.