¾¼ÏÂ28Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤¬ÀÖºä¤Ë¿Ê½Ð¡ªÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó°ìË±¡¡ÀÖºäÐ¡Ä»(¤¢¤«¤µ¤«¤¤¤Ã¤Á¤ç¤¦)

アイアールハーツは、極上の名古屋コーチンを存分に堪能できる『名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥(あかさかいっちょう)』を、赤坂Bizタワー1階に、2024年8月8日(木)オープンします。

名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥(あかさかいっちょう)

店舗名 : 名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥

所在地 : 東京都港区赤坂五丁目3-1 赤坂Bizタワー1階

定休日 : 施設に準ずる

営業時間: 11:00〜23:00

価格帯 : ランチ 980円〜

ディナー コース 5,500円〜

URL :

comingsoon

【『名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥』について】

昭和28年創業・名古屋コーチン一鳳から受け継がれた味をそのままに『名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥』として出店。

日本三大地鶏の一つである名古屋コーチンの旨み・歯ごたえ・コクを最大限に引き出す調理法で、様々な名古屋コーチン料理を提供します。

また『名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥』は東京メトロ千代田線「赤坂駅」直結であり、多くの人が利用する赤坂Bizタワー1階にオープンします。

観光客・ビジネスマンと幅広く利用いただいている商業施設のなかで本当に美味しい名古屋コーチンをリーズナブルに提供します。

特にランチはご飯がお替りできるボリューム感のあるお膳を用意しています。

夜のメニューではコースもありますので宴会にも利用できます。

【『名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥』の特徴】

(1)日本三大地鶏の一つである名古屋コーチン

手間や日数のかかる飼育方法で育った朝締めの新鮮な名古屋コーチンを独自の方法で仕入れ、日本料理職人の技で、名古屋コーチンの持つ弾力のある最高の食感・コク・旨みを存分に堪能できます。

(2)落ち着いた店内

木を中心に作り上げたとても落ち着く空間になっています。

カウンターにテーブル席、そして半個室を用意しています。

カウンター席の前では、焼き鳥がダイナミックに焼かれるパフォーマンスを見ながら、熱々の焼き鳥をお召し上がりいただけます。

半個室ではプライベートな空間でお寛ぎいただき、テーブル席では友人や仲間と愉しみながらお食事していただけます。

シーンに合わせた席で名古屋コーチンの最高の旨みを存分に味わうことができます。

名古屋コーチン極上親子丼

名古屋コーチン串焼

名古屋コーチン手羽先

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 昭和28年創業の老舗が赤坂に進出!名古屋コーチン一鳳 赤坂弌鳥(あかさかいっちょう) appeared first on Dtimes.