¡ØµíÆù¥´¥í¥´¥í¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡Ù¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ¹â¶â¾Þ¡ª¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥Ô¥«¥½¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê(R)2024À¾ÆüËÜÍÈ¤²¥«¥ì¡¼¥Ñ¥óÉôÌç¡×

日本カレーパン協会主催の「カレーパングランプリ(R)2024西日本揚げカレーパン部門」で、ベーカリーピカソの『牛肉ゴロゴロカレーパン』が6年ぶりに最高金賞に返り咲きました。

この受賞により、カレーパングランプリ(R)史上最多の8年連続金賞受賞記録が更新されました。

受賞を記念して、実店舗・オンラインショップ両方でお得なイベントを開催します。

■ベーカリーピカソの『牛肉ゴロゴロカレーパン』について

カレーパングランプリ(R)史上初となる8年連続金賞受賞のベーカリーピカソの『牛肉ゴロゴロカレーパン』は、2cm角にカットされた豪快な牛肉と、たっぷりの野菜と10種類の香辛料をブレンドし、4時間かけてじっくり煮込みます。

さらに一晩寝かせて、まろやかなコクを引き出しました。

こだわりカレーをたっぷりと詰め込んだ揚げたてアツアツの『牛肉ゴロゴロカレーパン』は、食べれば思わず笑顔が溢れること間違いありません。

2010年のオープン以来、累計販売個数が280万個を突破したベーカリーピカソの『牛肉ゴロゴロカレーパン』は、サクサクカリカリの薄い生地とお肉の旨みが溶け込んだこだわりカレーの組み合わせで、お子様からお年寄りまで幅広い層のお客様に愛されている大人気商品です。

受賞を記念して感謝祭を開催します!

感謝の気持ちを込めて、実店舗・オンラインショップ両方でお得なイベントを開催します。

■イベント内容

【オンラインショップ】

ピカソの人気パン10個セットを用意しました。

8年連続金賞受賞を記念して「800円引き」

https://bakerypicasso-online.com/i/0010

8年連続金賞受賞記念・ピカソの人気パン10個セット

期間 :2024年7月31日(水)まで

販売価格 :通常価格5,000円のところ、期間限定価格4,200円で販売

セット内容:今回8年連続金賞受賞した牛肉ゴロゴロカレーパン4個とベーカリーピカソで大人気のパン6種がセットになりました。

ピカソの定番食パン「湯種もちもちトースト(1本)」をはじめ、みんな大好き「明太フランス」、なめらかクリームの「黄金のクリームパン」など、ピカソ人気TOP10から菓子パン・惣菜パン・食パンを用意します!愛知・名古屋で大人気の味をご自宅でも楽しめます。

焼きたてを急速冷凍し、おいしさそのままお届けします!

【実店舗】

8年連続金賞受賞を記念して「8ポイント」プレゼント!

日時 :2024年8月3日(土)

対象店舗 :ベーカリーピカソ全店舗(烏森本店・ASTY鶴舞店・

μPLAT大曽根店・豊明店・名古屋三越栄店・名鉄名古屋駅店)

内容について:たくさんのお客さまから温かいご支援をいただき、2024年も金賞受賞することができました。

8年連続ということで感謝の気持ちを込めて、ポイントカードをお持ちのお客さまに8ポイントプレゼントします!皆さまのご来店お待ちしています!

■カレーパングランプリ(R)について

「今一番うまいカレーパンはどれだ?」を合い言葉にカレーパンの日本一決定戦である『カレーパングランプリ(R)』は、カレーパンおよびカレーパンをつくるベーカリーの最高金賞(日本一)および金賞を決定する、年に一度、業界唯一の賞レース。

長い歴史の中で細分化したカレーパン情報を世間から集約し、あえてランク付けを行うことで、全国民にまだ見ぬカレーパンに出会うきっかけを提供し、ベーカリー各店に技術の熟成やチャレンジを促し、文化の熟成に寄与する業界初&最大規模の祭典となっています。

カレーパングランプリ(R)2024本選では、全国の有名ベーカリーが出場し、125個のカレーパンの中から最高金賞および金賞が選ばれました。

【日本カレーパン協会HP】

https://currypan.jp/

カレーパングランプリ2024_授賞式

