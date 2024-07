È¯¹Ú¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢È¯É½¡ª¥¿¥Ë¥«ÅÅ´ïÈÎÇä¡Ö²ÆµÙ¤ßÈ¯¹Ú¿©¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2024¡×

タニカ電器販売は、「夏休み発酵食自由研究コンテスト 2024」を開催します。

このコンテストは、2024年で第8回目を迎え、毎年多くの小学生・中学生が、発酵食をテーマに楽しく学び、発表できる場となっています。

タニカ電器販売「夏休み発酵食自由研究コンテスト 2024」

夏休み発酵食自由研究コンテストURL:

夏休み ヨーグルト&発酵食 自由研究特集!2024

■コンテスト概要

開催期間:8月1日(木)〜9月19日(木)

対象 :小学1年生〜中学3年生

賞品詳細:【グランプリ】毎年3万円相当の物(ギフト券も可)

【銀賞】人気のおもちゃ(10,000円相当)※当選者と相談の上贈呈

【銅賞】図書カード(5,000円分)

【参加賞(全員)】賞状&記念品

応募方法:メールに画像を添付、データアップロードサービスを利用、

メディアにデータを入れて郵送 ※指定のフォーマットはありません。

結果発表:2024年10月中旬に「タニカ電器」公式ウェブサイトにて発表。

評価基準:テーマがはっきりしているか、工夫しているかどうか、

まとめ方がわかりやすいか結論をだせているか等

グランプリ賞品

■2023年、受賞作品

「すばる屋」の2023年夏休み自由研究結果発表ページでは、小学生たちの優れた研究が紹介されています。

子供たちの探求心と努力が詰まった作品を確認してください。

詳細は下記URLを確認してください。

夏休み自由研究コンテスト結果発表URL:

夏休み自由研究結果発表2023

