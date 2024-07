¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¡¼¥óÀ¸»º¼Ô°éÀ®¡ª¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥·¥¹¡¿Farm Sam¡Ö¶å½£ÃÏ¶èÅý³ç¶ÈÌ³Äó·È¡×

バイオミメシスのマイクログリーン事業部と合同会社Farm Samは、九州圏域でのマイクログリーン生産者育成と消費拡大の機会を創造し栽培指導の円滑化を図るべく「九州地区統括業務提携」を締結しました。

バイオミメシス/Farm Sam「九州地区統括業務提携」

この締結を機に、九州全域における栽培システムの販売ならびに栽培指導や見学などを、より迅速かつ円滑に九州にて提供できる体制が整備されていきます。

勿論、九州圏域にて愛情一杯に育てられた本物嗜好のマイクログリーンの提供が可能になります。

■マイクログリーンとは

スプラウトよりも大きくベビーリーフよりも小さな新芽幼野菜の俗称であり、そこに大きさや栽培方法などで規格やルールがある訳ではありません。

欧米では1980年代頃より消費拡大が進み、成熟野菜よりも栄養価が高いスーパーフードとして認知されています。

【アブラナ科野菜×幼野菜の効能と分子力 -プレミアムバージョン-】

同社では、推奨商品として8〜12品種のアブラナ科幼野菜を季節に応じて有機JAS培養土と厳選種子、ファインバブル水で育てられたアブラナ科幼野菜からなるサラダミックスを勧めています。

アブラナ科野菜の持つ優れたヘルスベネフィットに加えて新芽幼野菜が持ち合わせる有益な生理活性化物質の相乗効果を備えた幅広い微量栄養素を含むプレミアムなマイクログリーンサラダミックスがスーパーフードと呼ぶに相応しい野菜です。

アブラナ科品種効能×幼野菜特性

プレミアムサラダミックス

■「九州地区統括業務提携」同社が求める理想の業務提携

同社・マイクログリーンジャパンが理想とする地域統括形式による業務提携先であるFarm Sam有機菜園では、露地栽培に加えて施設や室内での新芽幼野菜栽培を取り入れることで商品の幅を広げることが出来るだけではなく、天候に影響されることなく高付加価値で周年にわたり販売可能な商品を持つことで菜園の販売戦略にも大きなシナジー効果をもたらすことが可能となっています。

また、室内栽培から派生する栽培残渣を露地栽培や施設栽培へと循環させることも可能としており、加えて、お互いに「Farm to Table」という園地から食卓へという販売チャンネルコンセプトに共感している点も大きな提携ポイントとなっています。

これからの営農においては「異常気象」を頻繁におこりえる事象として予測し、そのリスクヘッジとして露地栽培に加えて施設栽培、さらに室内栽培を組み合わせることで予測不可能な災害などの被害軽減につながると考えています。

栽培方法の選択と比重などは園主が求める販売ターゲットなどにも影響されるのだと思っています。

◆業務提携の勧め

同社が業務提携方式を採択する背景には、生産者が正しい知識と技能をもって安心・安全なマイクログリーンを愛情をもって栽培してくださることを願っており、自分たちが過去20年来において試行錯誤の経緯で遭遇、検証してきた失敗や不必要な検証を回避し、極めて短い時間でプロレベルの技能に到達してもらいたいからです。

それ故、同社が推奨するLEDや栽培トレイ、培地、種子などは沢山の検証から選び抜かれた「営農・プロ」仕様の品質となっています。

また、すこしでも栽培に係るコスト(培土・種子)を軽減し、特別な割引価格を可能するため日々各事業者と連携を図っています。

露地栽培風景

■Farm Samとの業務提携の背景と目的

Farm Samの特徴である有機菜園とその取引先飲食店やシェフなどより、以前からマイクログリーンやマイクロハーブなどに関する問い合わせがありました。

独自に試行錯誤をして栽培試験を試みてきましたが、十分に納得するものに到達できず、バイオミメシス社とのZoom会談や電話相談、見学・研修を経て、飲食店やシェフ、そして自身を納得させることの出来る高品質の新芽幼野菜を周年で安定的に栽培が可能となり、現在栽培トライアウトから本格的に栽培システムの拡充に至っています。

業務提携により、九州地域全域における栽培システム導入希望者の利便性向上と栽培システムの販売、栽培指導などを円滑・迅速に提供することを可能とします。

「Farm to Table」の基本コンセプトに基づき、各地域での生産者を育成することで、生産者からより近い距離でのマイクログリーン幼野菜の販売提供を可能とすることが大きな目標です。

◆Farm sam菜園コメント:九州地域での統括的な業務提携は私たちに更なる活躍と躍進の場をもたらすだけではなく、マイクログリーン栽培を始めとする私たちが直面する多くの菜園課題についてマンツーマンでの談義とアドバイスを可能としてくれます。

また、マイクログリーン栽培や露地栽培に必要な有機育苗培地や有機種子なども市場定価よりも大きな割引にて本部を介して入手することが可能となり大きなメリットをもたらしてくれています。

業務提携という書類に縛られる形式ではなく、栽培システム販売や九州地域におけるマイクログリーン普及、商品提供の方法なども比較的に自由におこなうことが可能となっており感謝しています。

今後、九州圏域でのマイクログリーン普及と有機菜園の拡充につなげることに邁進してゆきたいと思っています。

取引先の皆様にはマイクログリーンの品質の高さ、味には、一般市場に出ている物とは別次元の物だと、優れた評価を得ています。

