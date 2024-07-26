¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¥ì¥Ó¥åー¸µ¼«±Ò´±¤ò¤·¤Æ¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ëµæ¶Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊºÆ¸½ÅÙ¡ª
2024Ç¯5·î27ÆüºÆÈÎ
²Á³Ê¡§71,280±ß
Á´Ä¹¡§670 mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¡Ë/916 mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯Å¸³«»þ¡Ë
½Æ¿ÈÄ¹¡§250 mm
½ÅÎÌ¡§3,900 g¡Ê¶õ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É´Þ¤à¡Ë
ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë
Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹
ÁõÃÆ¿ô¡§20+1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡¡Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤¬5·î27Æü¤ËºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¡£7·î8Æü¤Ë¤Ï¸ÇÄê½Æ¾²¥¿¥¤¥×¤âºÆÈÎ¤µ¤ì¡¢¥¬¥¹¥¬¥ó¤¬¸µµ¤¤Ê²Æ¤ÎÁªÂò»è¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢·«¤êÊÖ¤·ºÆÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖÀ½ÉÊ¤À¡£¼Â½Æ¤Î¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¼«±ÒÂâ¤ËÀµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¤Î¼«Æ°¾®½Æ¡£"ÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿"¤Ï¶õÄò¤äÄå»¡¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìÇ¤Ì³ÉôÂâ¤ä¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅë¾è°÷¸þ¤±¤Ë½Æ¾²¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²·È¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«±ÒÂâÁõÈ÷¤Ê¤À¤±¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥Þー¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤è¤ê¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢³Ú¤·¤µ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸µ¼«±Ò´±¤Î¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎDIVA¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏÄº¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â½Æ¤È¤Î´¶³Ð¡×¤òÈæ³Ó¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×
¸µ¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×
¡¡¤Ê¤ªº£²ó¡¢¼Â½Æ¤Î89¼°¾®½Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Î¤è¤·¤Î¤ê»á¤Î¡Ö¼«±ÒÂâ89¼°¾®½Æ¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¡£64¼°¾®½Æ¤ä³Æ¹ñ¤Î¾®²Ð´ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¤¤ëÌ¾Ãø¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÆÉ¤ó¤ÇÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼«±ÒÂâ89¼°¾®½Æ [²þÄûÈÇ]
¼Â½Æ¤È¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Î¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×³µÍ×¤ÈÎò»Ë
¡¡¼Â½Æ¤Î¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¼«±ÒÂâ¤ËÀµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¤Î¼«Æ°¾®½Æ¤À¡£ÃÆÌô¤ÏºßÆüÊÆ·³¤ä´Ú¹ñ·³¤È¶¦ÍÑ²ÄÇ½¤Ê89¼°5.56mm¼ÂÊñ¤òºÎÍÑ¡£½Æ¤ÎºîÆ°Êý¼°¤ËM16¤Î¡Ö¥ê¥å¥ó¥°¥Þ¥óÊý¼°¡×¤ÈAK¤Î¡Ö¥¬¥¹¥Ô¥¹¥È¥óÊý¼°¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯¥¬¥¹¥Ô¥¹¥È¥óÊý¼°¤ÇÉôÉÊÅÀ¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡È¯¼Í¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÃ±¼Í¡Ê¥»¥ß¥ªー¥È¡Ë¡¢Ï¢¼Í¡Ê¥Õ¥ë¥ªー¥È¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢3È¯À©¸ÂÅÀ¼Í¡Ê3ÅÀ¼Í¥Ðー¥¹¥È¡Ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¼°¡£¹©¶ñÌµ¤·¤Ç¤ÎÊ¬²òÀ°È÷¤¬²ÄÇ½¤ÊÃ±½ã¡¦·øÏ´¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2003Ç¯¤«¤é¥¤¥é¥¯¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤Ï¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤ò·È¹Ô¡£¸ø¼°¤Ë¤ÏÀïÆ®¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÀï¾ì¡×¤Ç¤Î¡Ö¥Ð¥È¥ë¥×¥ëー¥Õ¡×¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆºÙÉô¤¬¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎòÂå¾®²Ð´ï¤ÎÃæ¤ÇÈæ³ÓÅª·çÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤À¤¬¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ¼Æþ´ü´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ´Ã£²Á³Ê¤Ï¹âÆ¡Ê³Æ¹ñ¤Î¼«Æ°¾®½Æ¹¹¿·¤Ë³Ý¤«¤ë´ü´Ö¤Ï¤ª¤è¤½7Ç¯Äø¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£1Ãú30～40Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÎÌ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¾®½Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤Ç¼Æþ²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÏÂ¹©¶È¤Î¡ÖËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¸þ¤±ÁõÈ÷ÉÊÅù¡×¤Î¥Úー¥¸
¡¡¤Þ¤¿¡¢1990Ç¯Âå°Ê¸å¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼«±ÒÂâ¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼«±ÒÂâ°÷¤Ï¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤òÁõÈ÷¤¹¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤ä¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ»£ºîÉÊ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¤Ç¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¡Ö½ªËö¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÎÍÍ¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ°÷°Ê³°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»È¤¦Îã¤â¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö½ªËö¥È¥ì¥¤¥ó¤É¤³¤Ø¤¤¤¯¡©¡×¤Ç¤Ï6ÏÃ¤ÎÂðÇÛÊØ¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬89¼°¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Î¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ï°ìÈÌÂâ°÷¸þ¤±¤Î¸ÇÄê½Æ¾²·¿¤¬¥Ý¥Ô¥å¥éー¤À¤¬¡¢¶õÄò¤äÄå»¡¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìÇ¤Ì³ÉôÂâ¤ä¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅë¾è°÷¸þ¤±¤Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥¤¥ó¥°¼°¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÁõÈ÷¤·¤Æ·È¹ÔÀ¤ò¹â¤á¤¿ÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ëÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤¿Êª¤À¡£
¡¡Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Ç¤Ï2006Ç¯¤ËÅÅÆ°¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¤òÈ¯Çä¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¡¢Íâ2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤ÏÀìÍÑ¤ÎZ-¥·¥¹¥Æ¥à 89¼°ver.¤ò¥Ü¥ë¥È¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¤Ïµæ¶Ë¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¡¢³µÍ×¤ÈÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡ÚÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¡Ú¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯ ¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Û89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡Û
¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×³°´Ñ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×º¸Â¦
¡¡¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ÏÉ½ÌÌ¤¬ÉÛÄ¥¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÆÈÆÃ¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿³°È¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«º¤¹¤ë¤ÈÆâÉô¤â¡¢¶Å¤Ã¤¿»æÀ½¤Î¾®Êª¼ýÇ¼È¢¤Ê¤É¼«±ÒÂâÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×³°È¢¤ÈÆâÈ¢
¡¡Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï¼Â½Æ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£È¢¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶âÂ°¥Ñー¥Ä¤òÂ¿ÍÑ¤·¼Â½Æ¤ÈÆ±Åù¤Î½Å¤µ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¼ê¤Ë¥º¥·¥Ã¤È¤¯¤ë½Å¤µ¤À¡£89¼°5.56mm¾®½Æ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤Ï¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤Ë¥ì¥Ðー¤òÁàºî¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¡¢¤«¤Ä¶¯¸Ç¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×±¦Â¦
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤òÅ¸³«¤·¤¿¾õÂÖ
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼Í·â»þ¤Ë°ÂÄêÀ¤¬Áý¤¹¤Î¤ÏÌÞÏÀ¡¢µÙ·Æ»þ¤ËÃÏÌÌ¤«¤é½Æ¸ý¤äµ¡´ØÉô¤òÎ¥¤·¤ÆÃÖ¤±¤ëÍ¥¤ìÊª¡£°ÜÆ°»þ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤Î·ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¸ÇÄê¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÍÑ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äø¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤«¤ÄÈó¾ï¤Ë¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç³«ÊÄ²ÄÇ½
¼ýÇ¼»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤Î·ê¤Ç¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë
¡¡¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉô¤¬¤¢¤ê¡¢ÀèÃ¼¤Ë¤Ïºï¤ê½Ð¤·¤Î¶âÂ°¥Ï¥¤¥Àー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ï¥¤¥Àー¤È¥Ð¥ì¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î2¥Ôー¥¹¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆO¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¤Ë°ÌÃÖ¤ò·è¤á¶¯¸Ç¤Ë¥í¥Ã¥¯½ÐÍè¤ë¤Î¤â¼Â½ÆÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ÏÀìÍÑ¹©¶ñ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡¢¤½¤Î²¼¤Î¥ì¥®¥å¥ìー¥¿ー¤â¥À¥ßー¤Ê¤¬¤é²ÄÆ°¤¹¤ë¡£¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï±é½¬Ãæ¤Ë¤³¤Î¥Ñー¥Ä¤ÎÊ¶¼º¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥Æー¥×¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ç¤Ï¥Í¥¸¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì³°¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â½ÆÄÌ¤ê¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬
¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ÏÀìÍÑ¹©¶ñ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½
¡¡¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤Î¥í¥Ã¥¯¤â¹Ô¤¦¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥ÉÉôÊ¬¤Ï³°Â¦¤¬¼ù»éÀ®·¿¡¢ÆâÂ¦¤¬¥¹¥Áー¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤Î2¥Ôー¥¹¹½À®¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹äÀ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤«¤é·Ò¤¬¤ë¥ì¥·ー¥Ðー¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¡¢¥í¥¢¶¦¤Ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤Ç°ìÂÎÀ®·¿¤µ¤ì¤¿¶âÂ°À½¡£¥×¥ì¥¹¹çÈÄ¤ÈÍÏÀÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¡¢²Ã¹©À×¤äÈùÌ¯¤Ê¶ÊÀþ¤â´Þ¤á¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥í¥¢¥ì¥·ー¥Ðー¤Ï¡Ö¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×ÀìÍÑ¤Ë¿·Â¤¤µ¤ì¤¿Êª¤À¡£
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¥ì¥·ー¥Ðー±¦Â¦
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¥ì¥·ー¥Ðーº¸Â¦
¡¡±¦Â¦¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥È¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥³¥Ã¥¥ó¥°¥ì¥Ðー¤òºÆ¸½¡¢¼Â½ÆÄÌ¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç°ú¤¤¤Æ¥³¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¡£¥³¥Ã¥¥ó¥°¥ì¥ÐーÍÑ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉô¤Î¥À¥¹¥È¥«¥Ðー¤âºÆ¸½¡¢¥³¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¤¢¤È¼êÆ°¤ÇÌá¤¹¤Î¤â¼Â½ÆÄÌ¤ê¡£¥ì¥·ー¥Ðー¸åÉô¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¡Ê¥¢¡¦¥»¥Õ¥Æ¥£¥ª¥ó¡Ë¡¢Ã±¼Í¡Ê¥¿¡¦¥»¥ß¥ªー¥È¡Ë¡¢Ï¢¼Í¡Ê¥ì¡¦¥Õ¥ë¥ªー¥È¡Ë¡¢3È¯À©¸ÂÅÀ¼Í¡Ê3¡¦3ÅÀ¼Í¥Ðー¥¹¥È¡Ë¤ÎÈ¯¼Í¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¡Ö89¼°5.56mm¾®½ÆÆÈ¼«¤Î¥»¥ì¥¯¥¿ー¤ò¡Ö¥¢¥¿¥ì3¡×¤Î¹ï°õ´Þ¤á¤òºÆ¸½¡£¥³¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ö¥¢¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¼Â½ÆÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡¾®¤µ¤¯¤Æ²¡¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¥¬ー¥É¤¬Ìµ¤¤¥Þ¥¬¥¸¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¤â¼Â½Æ¤òÆ§½±¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ë¤Ï20Ï¢·¿¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬É¸½à¤ÇÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¤Ç¡¢¼Â½Æ¤Î¥¢¥ë¥ß¥×¥ì¥¹¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¡£M4ÍÑ¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÏÌµ¤¤¡¢»ÄÃÆ³ÎÇ§ÍÑ¤Î·ê¤â¥âー¥ë¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¥ì¥·ー¥Ðー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿Â¤¤ê¤Ç¡¢¼Â½Æ¤Î¡ÖÁõÅ¶¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÔ°Õ¤ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º¸Â¦¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢ÃÆ´Ý¤ò·â¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿»þ¤ËºîÆ°¤ò»ß¤á¤ë¥Ü¥ë¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÇºîÆ°¡£¥¤¥é¥¯ÇÉÊ¼¤ò·Ð¤Æ²þ½¤¤µ¤ì¤¿89¼°5.56mm¾®½Æ¸å´ü·¿ÆÃÍ¤Î¥¢¥ó¥Ó¥»¥ì¥¯¥¿ー¤âÉ¸½à¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹ï°õ¤â89¼°5.56mm¾®½Æ¸å´ü·¿¤ÎÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö89R¡×¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìð°õ¤Î¥À¥¹¥È¥«¥Ðー¤¬ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ
¥³¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÌð°õ¤Î¥À¥¹¥È¥«¥Ðー¤¬³«¤¯
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¸å´ü·¿¤Î¹ï°õ¤òºÆ¸½
¡¡¥ì¥·ー¥Ðー¾åÉô¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹¤È¥ê¥¢¥µ¥¤¥È¤òºÆ¸½¡£¥ê¥¢¥µ¥¤¥È¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤äµ÷Î¥·×¤Ï¥ìー¥¶ー¹ï°õ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Þー¥¥ó¥°¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥·ー¥Ðー²¼¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¼Â½ÆÄÌ¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÄìÉô¤Î³¸¤È¶õÆ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÉô¤âºÆ¸½¡£¤³¤ì¤Ï¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉôÊ¬¤À¡£
¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹
¥Û¥ï¥¤¥È¤âÈó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ê¥¢¥µ¥¤¥È
¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×
¡¡¤½¤·¤Æ¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¥µ¥¤¥É¥¹¥¤¥ó¥°¼°¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤À¡£ÀìÍÑ¤Î¥í¥¢¥ì¥·ー¥Ðー¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯´ðÉô¤ÏÎ®ÀÐ¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Â¤¤ê¤Ç¥¬¥¿¤Ä¤¤ä¥°¥é¤Ä¤¤ÏÁ´¤¯Ìµ¤¤¡£¥í¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç³«ÊÄ¡¢¸ÇÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º¸Â¦¤Ë¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬¤¢¤ë¸å´ü·¿¥ì¥·ー¥Ðー¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸å´ü·¿¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ë´³¾Ä¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬È¾±ß¾õ¤Ë¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤ÎÇ¡¤¯±¦Â¦º¬¸µ¤ÎÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¥ó¥°¥¹¥¤¥Ù¥ë¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×ÀìÍÑ¤Î¥í¥¢¥ì¥·ー¥Ðー¤È¥¹¥È¥Ã¥¯´ðÉô
¡Ö¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¥¹¥È¥Ã¥¯´ðÉô¤Ï´è¾æ¤ËÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥È¥Ã¥¯º¸Â¦¤ÏÈ¾±ß¾õ¤Ë¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÁýÀß¤µ¤ì¤¿¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡³°´Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î¼Â½Æ¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¿´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸å´ü·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤â²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ÎºÙ¤«¤Ê²þÎÉÅÀ¤â¼Â½ÆÄÌ¤ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¾å¤«¤é
¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×²¼¤«¤é
¡¡¼¡¾Ï¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ÎÊ¬²òÊýË¡¡¢ÆâÉôµ¡¹½¤È³ÈÄ¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÊÆâÉôµ¡¹½¤È¼Â¼ÍÀÇ½¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÎã¤ò¾Ò²ð
¡¡¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ÏÆâÉôµ¡¹½¤â¼Â½Æ¤Ë¶á¤¯Â¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Î¥Û¥Ã¥×Ä´À°¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑ¤ÎÊ¬²òÀ°È÷¼ê½ç¤¬¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ç¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¤«¤é¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¡¢ÆâÉô¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï¼Â½ÆÆ±ÍÍ¡¢¹©¶ñÌµ¤·¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑ¤ÎÊ¬²ò¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬²ò¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤º¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÈ´¤¡¢½Æ¸ý¤ò²¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¥³¥Ã¥¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥ÐーÆâ¤ËBBÃÆ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ô¥ó¤òÈ¾Ê¬È´¤±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡£
¥í¥Ã¥¯¥Ô¥ó¤òÈ¾Ê¬È´¤¯¢¨»£±Æ¤Î°Ù¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤ÏÁ°Êý¤Ë¤º¤é¤¹¤Èº¸±¦¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¡£¼Â½ÆÆ±ÍÍ¡¢ÆâÂ¦¤¬¥¹¥Áー¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§½ÐÍè¤ë¡£¥Û¥Ã¥×Ä´À°¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ð¥ì¥ëº¬¸µ¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¹Ô¤¦¡£M4¥·¥êー¥º¤Ï¥¨¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥ÈÆâ¤Ë»Ø¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤¦°Ù¡¢´·¤ì¤¬É¬Í×¤À¤¬¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¤¬Ïª½Ð¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê°×¤¤¤Î¤Ç½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤À¡£
¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤ò³°¤¹¤È¥Û¥Ã¥×Ä´À°¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¸«¤¨¤ë
¡¡¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥ÉÆâ¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥¿ー¥Ð¥ì¥ë¤È¤½¤Î¾å¤Î¥¬¥¹¥Ô¥¹¥È¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î·Á¾õ¤Ï¼Â½Æ¤ÎÊ¬²ò¿Þ¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤ÈÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ò¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÂ°¥ì¥·ー¥Ðー¤Ë¥Ð¥ì¥ë´ðÉôËè¥¤¥ó¥µー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ê¤ä¥°¥é¤Ä¤¤â³§Ìµ¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤òÅ¸³«¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÁ´¤¯ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¬¥¹¥Ô¥¹¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¼Â½Æ¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Û¥Ã¥×Ä´À°¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥ì¥·ー¥Ðー¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡2ËÜ¤Î¥Ô¥ó¤Ç¾å²¼¥ì¥·ー¥Ðー¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ëM4¥·¥êー¥º¤È°ã¤¤¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î¸ÇÄê¥Ô¥ó¤Ï¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤ËÁ°Êý¤Î¤ß¡£¸åÉô¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥óÍÑ¤Î¥é¥Ã¥Á¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬²ò¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¥é¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¥ì¥·ー¥Ðー¤¬¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡£Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤À¡£
Ìð°õ¤Î¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¥é¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤È¹©¶ñÌµ¤·¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó²ÄÇ½
¡¡M4¥·¥êー¥º¤È¤ÏºîÆ°Êý¼°¤¬°ã¤¦¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ü¥ë¥È¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ã¥Ñー¥ì¥·ー¥Ðー¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤ê³°¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬Èô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¥ê¥³¥¤¥ë¥¬¥¤¥É¤ò°ú¤È´¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥Ã¥¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò³°¤¹¤È¡¢¥Ü¥ë¥È¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¤¬¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑ¤Ë¹©Äø¤¬ÀâÌÀ½ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ï¡¢M4¥·¥êー¥º¤È°ã¤¤¡¢¥Ü¥ë¥ÈÉôÊ¬¤Ë¡ÖZ-¥·¥¹¥Æ¥à 89¼°ver.¡×¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ðー¥¹¥È¥á¥«¤ò´Þ¤à¥È¥ê¥¬ー¡¢¥»¥ì¥¯¥¿ーÉôÊ¬¤¬¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â½Æ¤ÎÉôÉÊÅ¸³«¿Þ¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ñー¥Ä¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î·Á¾õ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Z¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥óÄ¶ÆþÌç Âè2²ó¡×¤â»²¾È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Ìð°õ¤Î¥Ðー¥¹¥È¥á¥«¤Ï¼Â½ÆÆ±ÍÍ¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½
ÆâÉô¤Î¸Ä¡¹¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¼Â½Æ¤½¤Ã¤¯¤ê¤À
¡¡¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï³°´Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³°¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥ì¥ë¡¢¥¬¥¹¥Ô¥¹¥È¥ó¡¢ÆâÉô¤Î¥Ü¥ë¥È¤ä¥Ðー¥¹¥È¥á¥«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼Â½Æ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ò¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥á¥«¤ò¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÄã°µ¤Ê¥¬¥¹¥¬¥ó¤ÎÈ¯¼ÍÍÑ¥¬¥¹¤Ç¥»¥ß¡¦¥Õ¥ë¡¦¥Ðー¥¹¥È¤ò´°àú¤ËºîÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¼Â½ÆÄÌ¤ê¤ÎÁàºî¤Ç°ú¤¶â¤ò°ú¤¯¤È¡¢BBÃÆ¤ÎÈ¯¼Í¤È¶¦¤Ë¶¯Îõ¤ÊÈ¿Æ°¤¬¸ª¤ò½±¤¦¡£¥»¥ß¥ªー¥È¡¢3¥Ðー¥¹¥È¤Ç¤Ï²¿¤È¤«¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê½Æ¸ý¤¬¥Ö¥ì¤ëÇ÷ÎÏ¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢83m/s¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Í¥¹¥ÈBB 0.2gÃÆ¡Ë¡¢0.7J¼å¤È¤¤¤¦¥¬¥¹¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÂÍÑ½¼Ê¬¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£³°´Ñ¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¡¢¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿²°Æâ¤Ç83.16m/s=0.69J¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Í¥¹¥ÈBB 0.2gÃÆ¡Ë
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î´°À®ÅÙ¤À¤±¤Ë¡¢³°´Ñ¤äÀÇ½¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï½ãÀµ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î³ÈÄ¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ï¥¤¥Àー¤òÀìÍÑ¹©¶ñ¤Ç³°¤»¤Ð14mmµÕ¥Í¥¸»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¼ï¥Þ¥º¥ë¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤À¡£
¥Ï¥¤¥Àー¤ò³°¤¹¤È¥Þ¥º¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
¥È¥ìー¥µー¤Ç¼Í·â¤¹¤ì¤Ð¡¢±È¸÷ÃÆµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë
Åìµþ¥Þ¥ë¥¤ No.146 ¥Õ¥ë¥ªー¥È¥È¥ìー¥µー
Åìµþ¥Þ¥ë¥¤ No.99 ¥×¥í¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー
¥µ¥×¥ì¥Ã¥µー¤ÏBBÃÆ¤¬¥Þ¥º¥ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤½ãÀµ¤¬°Â¿´¡£Ä¹¤¤¥×¥í¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー¤Ï¸º²»¸ú²Ì¤¬¹â¤¤
Åìµþ¥Þ¥ë¥¤(TOKYO MARUI) No.12 ¥×¥í¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×
¥×¥í¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤ËÊØÍø
¡¡¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë±é½¬»þ¤Ë¶õÌôè²¤òÌµ¤¯¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥«ー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤òÉÕ¤±¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹¤â¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ç¤Ï¼Â½Æ¤ÈÆ±¤¸À£Ë¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÍÑ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¥À¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ä¥¹¥³ー¥×¤Ê¤É¤Î¸÷³Ø¥µ¥¤¥È¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖNo.54 ¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÀìÍÑ 89¼°ÍÑ ¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹¡×¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó89¼°ÀìÍÑ¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À
2ËÜ¤Î¥Í¥¸¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë
Êý¸þÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁ°¸å¤Î¸þ¤¤ËÃí°Õ
ÀìÍÑÀß·×¤Ç¸÷³Ø´ïµ¡¤òºÜ¤»¤Æ¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤
Åìµþ¥Þ¥ë¥¤(TOKYO MARUI) No.122 New¥×¥í¥µ¥¤¥È
New¥×¥í¥µ¥¤¥ÈÅëºÜÎã
New¥×¥í¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥µ¥¤¥È¤ÈÊ»ÍÑ½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¥À¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¥Ç¥Ó¥åー¤ËºÇÅ¬¤À
Åìµþ¥Þ¥ë¥¤(TOKYO MARUI) No.116 ¥×¥í¥¹¥³ー¥×¥ºー¥à
Åìµþ¥Þ¥ë¥¤ No.177 NEW ¥Ï¥¤¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹
¥Ï¥¤¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Ç¥¹¥³ー¥×¤ò¥ê¥¢¥µ¥¤¥È¤Ë´³¾Ä¤µ¤»¤º¤ËÅëºÜ½ÐÍè¤ë
¥Ï¥¤¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ùー¥¹¤ÏÌð°õ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È±Û¤·¤Ë¥ªー¥×¥ó¥µ¥¤¥È¤¬ÇÁ¤±¤ë
¡¡¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ç°ìÈÖ¤ª¼ê·Ú¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ï¡¢Í½È÷¥Þ¥¬¥¸¥ó¤À¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï20Ï¢·¿¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬É¸½à¤À¤¬¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Î30Ï¢·¿¤â¶¦ÍÑ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡30Ï¢·¿¤Ë´¹Áõ¤¹¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÁõÃÆ¿ô¤â35¡Ü1È¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¼ê·Ú¤Ç¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤Ë¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥óM4¥·¥êー¥º¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ñ»º¤ò³è¤«¤»¤ë¡£
¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÀìÍÑ 89¼°¥·¥êー¥ºÍÑ¥¹¥Ú¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê±¦¡Ë¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÀìÍÑ 89¼°ÍÑ20Ï¢¥¹¥Ú¥¢¥·¥çー¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Êº¸¡Ë
30Ï¢·¿¤Î¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÀìÍÑ 89¼°¥·¥êー¥ºÍÑ¥¹¥Ú¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ÈÁõÃÆ¿ô¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
¡¡¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÁõÈ÷¤ÏºÇÄã¸Â¤Î»Ùµë¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤ä³ÈÄ¥À¤ÏÂâ°÷¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´±ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì±À¸ÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂâ°÷¤ÎÁõÈ÷¤òºÆ¸½½ÐÍè¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥ê¥ó¥°¤Ê¤É´Þ¤á¡¢Ââ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£
¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥ê¥ó¥°
¶áÀÜÀïÆ®ÍÑ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
±óµ÷Î¥¥¹¥Ê¥¤¥Ñー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
Ââ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î³°´Ñ¤ÈÆâÉôµ¡¹½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¡¢¼Â¼ÍÀÇ½¤Î¹â¤µ¡¢³ÈÄ¥À¤¬²ò¤Ã¤¿½ê¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸µ¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¸µ¼«±Ò´±¤¬¸ì¤ë¥¬¥¹¥Ö¥í¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î´¶¿¨
¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó
¡¡º£²ó¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸µ¼«±Ò´±¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò¸ì¤ë¤Ë¤Ï¸µ¼«±Ò´±¤Î»ëÅÀ¤¬ºÇÅ¬¤È¹Í¤¨¤ÆÃ¯¤«¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÃÎ¿Í´ØÏ¢¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎDIVA¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÃ©¤êÃå¤¡¢¤´²÷ÂúÄº¤¤¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
¼«±Ò´±»þÂå¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡¡»³·Á¸©½Ð¿È¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤Î´«¤á¤â¤¢¤ê¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë»Ö´ê¡£2011Ç¯¤Ë¼«±Ò´±¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢Ìó3¥«·î´Ö¤Î¶µ°é·±Îý¤òºë¶Ì¸©¤ÎÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤Ç¼õ¤±¤¿¡£¶µ°é·±ÎýÃæ¤Ï¼ç¤Ë64¼°7.62㎜¾®½Æ¤ò»ÈÍÑ¡£¼Í·â·±Îý¤Ï64¼°7.62㎜¾®½Æ¤ò²þÂ¤¤·¤¿¸÷Àþ½Æ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶µ°é·±Îý´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÆóÅùÎ¦»Î¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ»³·Á¤ÎÂè6¸åÊý»Ù±çÏ¢Ââ¡¦ÊäµëÂâ¤Ø½êÂ°¡¢¼«Ê¬¤Î¼±ÊÌÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¡Ê¸ÇÄê½Æ¾²¡Ë¤ò¼õÎÎ¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½³èÆ°¤ò¸åÊý¤«¤é»Ù±ç¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤Ë¤Ï4Ç¯´Ö½êÂ°¤·¡¢ÂàÌò»þ¤Ë¤ÏÎ¦»ÎÄ¹¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂâ¤Ç¤Ï¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¼ÂÃÆ¼Í·â·±Îý¤ÏËèÇ¯1ÅÙ¤Å¤Ä¹Ô¤¤¡¢·×4²óÂÎ¸³¡£¼Í·â·±Îý»þ¤Ë¤Ï¡¢20Ï¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë89¼°5.56mm¼ÂÊñ¤ÎÄÌ¾ïÃÆ10È¯¤È±È¹ÒÃÆ2È¯¤òÁõÅ¶¡£Ã±¼Í¤Ç±È¸÷ÃÆ2È¯¤òÈ¯¼Í¤·ÃåÃÆÃÏÅÀ¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤Î¸åÃ±¼Í¤Ç10È¯¤Å¤Ä¤Î¼Í·â¤ò2²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Í·â»ÑÀª¤Ï¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ÎµÓ»ÈÍÑÉú¼Í¤È¡¢É¨·â¤Á¤ò1²ó¤Å¤Ä¡£
¡¡Æü¾ï¤Î·±Îý»þ¤Ë¤Ï¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Î³ÆÉô¤Ë¥Ó¥Ëー¥ë¥Æー¥×¤ò´¬¤¡¢¥Ñー¥Ä¤ÎÊ¶¼º¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£89¼°5.56mm¼ÂÊñ¤Î¼ÂÃÆ¤ÏÇ¯¤Ë24È¯¤·¤«·â¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¬²ò¤äÀ°È÷¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍ½È÷¼«±Ò´±¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂàÌò¸å10Ç¯¶á¤¯¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¤ä¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Î¼ñÌ£¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡¥ß¥ê¥¿¥êー¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½÷À¼«±Ò´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£－µÈÅÄ¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¼Â¼Í¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ²Ê¤ÎÃËÀÂâ°÷¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼ÂÃÆ¼Í·â¤Îµ¡²ñ¤³¤½¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ø¤Î´÷Øß¤Î¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£
¸µ½÷À¼«±Ò´±»ëÅÀ¤Ç¤Îµ®½Å¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÚÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Û
¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¸ÇÄê½Æ¾²¤ÈÀÞ¶Ê½Æ¾²¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ËËÜÊª´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã±½ã¤Ë¼Â½Æ¤ÈÆ±Åù¤Î½ÅÎÌ¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢Á°¸å¤Î½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ä¿¨¤Ã¤¿»þ¤Î¼Á´¶¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Çµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÊª¤òÃÎ¤ë¿Í¤«¤é¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÍÍ¡¹¤Êµ¬À©¤äºà¼Á¤ËÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Ç¼Â½Æ¤ÈÆ±¤¸´¶¿¨¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼Â½Æ¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¥³¥Ôー¤¹¤ë¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ç¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì½Å¤ËÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ø¤Î¹´¤ê¤Î»òÊª¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËBBÃÆ¤È¥¬¥¹¤òÁõÅ¶¤·¤Æ¼Â¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤è¤½9Ç¯¿¶¤ê¤Î¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Î¼Í·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÅö»þ¤ÏÃ±¼Í¡Ê¥»¥ß¥ªー¥È¡Ë¤Î¤ß¤Ç¡¢Ï¢¼Í¡Ê¥Õ¥ë¥ªー¥È¡Ë¡¢3È¯À©¸ÂÅÀ¼Í¡Ê3ÅÀ¼Í¥Ðー¥¹¥È¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÎ¸³¡£¤·¤«¤·¥µ¥¤¥È¤ÎÄ´À°¤ä¥»¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤Ï¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀâÌÀ½ñ¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤âÅª³Î¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¼¼Æâ¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã±¼Í¡¢3È¯À©¸ÂÅÀ¼Í¤ÇÅª³Î¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ï¢¼Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¿Æ°¤¬¶¯Îõ¤ÇÁÀ¤¤¤¬ÉÕ¤±Æñ¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼Â½ÆÄÌ¤ê¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤«¤Ê¤ê½ë¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¼¼Æâ¤À¤Ã¤¿¤¬¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¤â²÷Ä´¤Ç¡¢¥¸¥ã¥à¤ä¥Ü¥ë¥È¤Î¸åÂàÎÌÉÔÂ¤â¤Ê¤¯´°àú¤ËºîÆ°¤·¡¢¥Ü¥ë¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ïºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Î¥µ¥Ð¥²ー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ß¥ê¥¿¥êー¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿
Ï¢¼Í¡¢3È¯À©¸ÂÅÀ¼Í¤Ï½éÂÎ¸³¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤ÎÁàºî´¶¤ÇÅª³Î¤ËÁàºî
¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó½é¿´¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â½ÆÆ±ÍÍ¤Î¼Í·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅª¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿
¸Å¤ÎÉ¤³ÑÀî¼«±ÒÂâ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÊÆ·³¤Î¥êー¥ÕÌÂºÌ¤òÃå¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÚÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡Û
¡¡¼Í·â¸å¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÀâÌÀ½ñ¤ò½ÏÆÉ¤·¤¿É®¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î²¼¤ÇÊ¬²òÁàºî¤ÈÆâÉôµ¡¹½¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÓ¡Ê¤¤ã¤¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤òÀâÌÀ½ñ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Â½ÆÄÌ¤ê¤ÎÁàºî¤Ç³°¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥ÉÁ°Êý¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ô¥ó¤ò³°¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ°È÷»þ¤ËºÙ¤¤È´¤ËÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¹©¶ñÌµ¤·¤ÎÊ¬²òÀ°È÷¤¬¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤À¤¬¡¢¸½¾ìÈ½ÃÇ¤ÇÊ¿»þ¤Ë¤Ï¹©¶ñ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼Â½Æ¤òÃÎ¤ë¸µ¼«±Ò´±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¡£Â³¤¤¤Æ´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ò¤·¤Æµ¡´ØÉô¤â¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëºÆ¸½ÅÙ¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ÌòÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÊ¬²òÁàºî
µ¡´ØÉô¤â¼Â½Æ¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È
¡¡ºÇ¸å¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ÎÁàºî¡¢¼Í·â¡¢Ê¬²ò¤È°ìÄÌ¤êÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ´¶ÁÛ¤ò¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÂè°ì°õ¾Ý¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ï¡¢¼Â¼Í¡¢Ê¬²ò¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀÞ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡¢¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁí¹ç´¶ÁÛ¡Û
¡¡4Ç¯´Ö¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¸µ¼«±Ò´±¤Î»ëÅÀ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¸ì¤é¤ì¤ë²û¤«¤·¤µ¡¢¤³¤ì¤ÏÅìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ØºÇ¾åµé¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¤È¤Î¶¦ÍÉôÊ¬¤Ï¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤Î¤ß¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¿·µ¬¤ËÀß·×¡¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£¶Ë¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤À¡£
¡¡½ñÀÒ¤ä¼Ì¿¿¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Â½Æ¤Î¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤òÃÎ¤ë¸µ¼«±Ò´±¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤¿ÌÜ¤ä¥Çー¥¿¾å¤À¤±¤ÎÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶½ÐÍè¤ëÈ©¿¨¤ê¡¢¼Á´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â²ò¤Ã¤¿¡£
¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ï´ðÃÏº×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤Ê¼«Æ°¾®½Æ¤À¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ï·â¤Ã¤¿¤ê»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¼«±ÒÂâ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂßÍ¿¤µ¤ì¤¿Êª¤Ê¤Î¤Ç·â¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÉôÉÊ¤ÎÊ¶¼º¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¶á¤¯¤Æ±ó¤¤Â¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÍÍ¤Ë·â¤Á¤Þ¤¯¤ì¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤À¡£Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥·¥êー¥º¤Î¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤Ï¡¢²¿¤È¼Â½Æ¤Î5Ê¬¤Î1Äø¤Ç¶Ë¤á¤Æ¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤À(ºÇ¤â¼Â½Æ¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤¬)¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¤ÏËÜÍè¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÉôÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸·¤·¤¤·±Îý¤ò·Ð¤º¤È¤âÆþ¼ê½ÐÍè¤ë¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÈó¾ï¤Ë¼ê·Ú¤Ë¡¢¶õÄòÃÄµ¤Ê¬¤òËþµÊ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤Î²Æ¡¢³§¤µ¤ó¤âÀ§Èó¤ªµ¤³Ú¤ËÄ¶¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¥Ç¥Ó¥åー¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£²ó¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤è¤ê¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡×¤ÎÃÎ¼±¤¬¿¼¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿