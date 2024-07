²Æ¤Î´ü´ÖÃæ¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÀ°Íý¤Ë¡ª¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥ì¥¢Ž¢Amazon¥®¥Õ¥È·ô3,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óŽ£

ギャラリーレアはAmazonギフト券3,000円プレゼントキャンペーンを4月より開催中。

今回、夏の期間中にクローゼットをスッキリさせたいという、お買取り初成約の方向けにキャンペーン利用促進を実施します。

大切に保管していたもののクローゼットに眠らせたままのブランド品を、全店舗および宅配買取にて買取します。

ギャラリーレア「Amazonギフト券3,000円プレゼントキャンペーン」

ギャラリーレアは、バーキン、ケリーをはじめとするエルメス商品の買取を得意としていますが、その他のブランド品も目下買取強化中です。

主な対象商品は、シャネルやブランドジュエリーとして名高いヴァン クリーフ&アーペル、グラフ、ハリー・ウィンストン、ブシュロンです。

エルメス バーキン25は、供給量よりも需要量が上回る状況が続いており、エルメス正規店でさえ入手困難な商品です。

そのため二次流通市場では定価よりも高い「プレミア価格」での取引が多く見受けられています。

なかでも「ブラック」「エトゥープ」「ゴールド」の定番カラーは特に需要が高く市場価値の高止まりが生じています。

また、ハリー・ウィンストンに関しては2024年に値上げされたことにつれ、中古価格も高騰しています。

夏の期間中にクローゼットをスッキリさせたい、使用しないブランド品を売って新たな商品を購入したい、という方におすすめしたい市況です。

ギャラリーレアは、1979年創業と、老舗に分類されるブランド品買取店であり、経験豊富で確かな査定力を持つバイヤーの在籍が特徴です。

また、日本国内にとどまらず海外での独自販促ルートを多数保有しているので、他社と比べて高価格帯での買取りが可能となります。

【買取実績】

■ハリー・ウィンストン サンフラワー・ミニ・ペンダント Pt950/ダイヤモンド

→750,000円

地金に微細な擦れが見受けられましたが、ハリー・ウィンストンのジュエリーは非常に人気が高いため、高めの金額をご提示されました。

■ヴァン クリーフ&アーペル マジックアンハブラ ピアス 2モチーフ K18イエローゴールド/マザーオブパール

→800,000円

お求めの方が多い品物を未使用の大変綺麗な状態でお持ち込みされたため、高価買取をされました。

■エルメス バーキン25 ゴールド トゴ ゴールド金具 W刻印

→3,400,000円

人気の高い組み合わせのお品物を新品同様の状態でお持ち込みいただいたため、高めの金額をご提示されました。

■シャネル デカココ マトラッセ チェーンショルダーバッグ

→90,6000円

マトラッセのチェーンショルダーバッグは中古市場でも需要が高く、良好な状態ですと定価以上の価格での査定となることもあります。

【Amazonギフト券3,000円プレゼントキャンペーン 概要】

キャンペーン期間中にギャラリーレアの買取サービスを初めて利用いただいたお客様を対象に、5万円以上の買取成立で、3,000円分のAmazonギフトカード(Eメールタイプ)をプレゼントします。

※ギャラリーレア全店舗(タイムゾーンを含む)

◎キャンペーンの特徴その1:買取成立後のお申込みとなります。

よくある「クーポンは買取成立前にみせてください」といったキャンペーンではありません。

◎キャンペーンの特徴その2:買取金額に影響はございません。

買取金額とは別に3,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。

◎キャンペーン期間

2024年4月10日(水)から開催中

※キャンペーンは予告なく変更、終了する場合があります。

予めご了承ください。

◎対象条件

以下の条件を全て満たしているお客さまが対象です。

・ギャラリーレア (タイムゾーン含む) での買取が初めてであること

・初回の買取成立日が2024年4月10日以降であること

・買取金額が5万円以上であること

・初回買取成立日の翌月末日までに応募完了していること

ギフト券

