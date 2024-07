Ã¸Ï©Åç°ì¤ÎÀä·Ê¤ò·è¤á¤ë¡ªÀä·ÊÃ¸Ï©Åç¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È

兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」と「明石海峡大橋クルーズ」と「淡路島アドベンチャーRIBライド」を運営するジョイポート淡路島は、淡路島へ旅行に来たお客様を対象に、淡路島一の絶景を決める「絶景淡路島フォトコンテスト」を2024年7月20日(土)から2025年6月30日(月)まで開催します。

絶景淡路島フォトコンテスト

■背景

淡路島のまだ知られていない魅力を発信してきた「絶景淡路島フォトコンテスト」。

今回で4回目の開催となりますが、淡路島には他にもまだまだ知られていない魅力がたくさんあるはずです。

そこで、皆さまが知っている淡路島の魅力を“写真”という形で募集します。

風景や動植物、人間の営みなど、皆さまの心を動かした「オリジナリティ溢れる」一枚をお待ちしています。

■概要

応募期間:2024年7月27日(土)〜2025年6月30日(月)

入賞発表:入賞者にはダイレクトメッセージ機能でご連絡します。

■応募方法

(1)Instagramの公式アカウント(@uzushio_cruise)と(@awajisima_cruise)と(@awajishima_adventureribride)をフォロー

(2)淡路島で心を動かされた“オリジナリティ溢れる”写真を撮影する

(3)応募写真に以下2点をつけて、フィードで投稿する

・公式アカウント(@uzushio_cruise)をメンション

・「#ZEKKEI淡路島フォトコンテスト」のハッシュタグをつける

※応募規約(

https://www.uzu-shio.com/event/12026

)をよくご確認の上、ご応募ください。

■結果発表

優秀賞 :毎月2作品/Instagram公式アカウントにて発表

最優秀賞:1作品/2025年8月頃開催の優秀賞作品展示会で決定し、Instagram公式アカウントにて発表

■賞品および当選者数

優秀賞 :毎月2名/うずしおクルーズor明石海峡大橋クルーズのペア招待券

最優秀賞:1名/クボタ水産「海の幸・極みセット」、

アニバーサリークルーズペア招待券orAmazonギフト券1万円分

■優秀賞作品展示会

開催期間:2025年7月〜8月頃(予定)

内容 :優秀賞作品を公開し、来場者の投票をもって最優秀賞作品を決定

展示方法:撮影者にオリジナルサイズの画像提供をいただき、拡大印刷し展示

展示場所:遊覧船もしくは待合所

