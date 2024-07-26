Ã¸Ï©Åç°ì¤ÎÀä·Ê¤ò·è¤á¤ë¡ªÀä·ÊÃ¸Ï©Åç¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç¤«¤é½Ð¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤È¡ÖÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤È¡ÖÃ¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼RIB¥é¥¤¥É¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¤Ï¡¢Ã¸Ï©Åç¤ØÎ¹¹Ô¤ËÍè¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç°ì¤ÎÀä·Ê¤ò·è¤á¤ë¡ÖÀä·ÊÃ¸Ï©Åç¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò2024Ç¯7·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é2025Ç¯6·î30Æü(·î)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Àä·ÊÃ¸Ï©Åç¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È·ÇºÜ¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.uzu-shio.com/event/12026
¢£ÇØ·Ê
Ã¸Ï©Åç¤Î¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀä·ÊÃ¸Ï©Åç¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡£
º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¸Ï©Åç¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¸Ï©Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¼Ì¿¿¡É¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
É÷·Ê¤äÆ°¿¢Êª¡¢¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¡×°ìËç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î27Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯6·î30Æü(·î)
Æþ¾ÞÈ¯É½¡§Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µ¡Ç½¤Ç¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊçÊýË¡
(1)Instagram¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@uzushio_cruise)¤È(@awajisima_cruise)¤È(@awajishima_adventureribride)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
(2)Ã¸Ï©Åç¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¡É¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë
(3)±þÊç¼Ì¿¿¤Ë°Ê²¼2ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë
¡¦¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@uzushio_cruise)¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó
¡¦¡Ö#ZEKKEIÃ¸Ï©Åç¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ë
¢¨±þÊçµ¬Ìó(
https://www.uzu-shio.com/event/12026
)¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·ë²ÌÈ¯É½
Í¥½¨¾Þ¡¡¡§Ëè·î2ºîÉÊ¡¿Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§1ºîÉÊ¡¿2025Ç¯8·îº¢³«ºÅ¤ÎÍ¥½¨¾ÞºîÉÊÅ¸¼¨²ñ¤Ç·èÄê¤·¡¢Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½
¢£¾ÞÉÊ¤ª¤è¤ÓÅöÁª¼Ô¿ô
Í¥½¨¾Þ¡¡¡§Ëè·î2Ì¾¡¿¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥ºorÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¥Ú¥¢¾·ÂÔ·ô
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§1Ì¾¡¿¥¯¥Ü¥¿¿å»º¡Ö³¤¤Î¹¬¡¦¶Ë¤ß¥»¥Ã¥È¡×¡¢
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥Ú¥¢¾·ÂÔ·ôorAmazon¥®¥Õ¥È·ô1Ëü±ßÊ¬
¢£Í¥½¨¾ÞºîÉÊÅ¸¼¨²ñ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î¡Á8·îº¢(Í½Äê)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§Í¥½¨¾ÞºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê
Å¸¼¨ÊýË¡¡§»£±Æ¼Ô¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥º¤Î²èÁüÄó¶¡¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³ÈÂç°õºþ¤·Å¸¼¨
Å¸¼¨¾ì½ê¡§Í·Í÷Á¥¤â¤·¤¯¤ÏÂÔ¹ç½ê
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ã¸Ï©Åç°ì¤ÎÀä·Ê¤ò·è¤á¤ë¡ªÀä·ÊÃ¸Ï©Åç¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È appeared first on Dtimes.