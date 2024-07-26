¿·¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Î¡ÖAQUOS R9¡×³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥æー¥¶ー¤Ë´ó¤êÅº¤¤À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¹¥Þ¥Û³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¥·¥ãー¥×¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥ÛAQUOS R¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖAQUOS R9¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎR7/R8¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂÎÃæ±û¼´¤Ë¥ì¥ó¥º¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ïmiyake design´Æ½¤¤Î¼«Í³¶ÊÀþ¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ä¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤É¡¢¥·¥ãー¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Snapdragon 7¥·¥êー¥º¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±¥·¥êー¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤íÃíÌÜÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ê¤¼ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¡ÖAQUOS R9¡×¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¥·¥ãー¥×ÄÌ¿®»ö¶ÈËÜÉô ¥Ñー¥½¥Ê¥ëÄÌ¿®»ö¶ÈÉô ¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤Î³ùÅÄ Î´Ç·¼çÇ¤¤È¼ÄµÜ Âç¼ù·¸Ä¹¡¢AI´ØÏ¢¤Î´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±»ö¶ÈÉô ¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈA¤Î¸¶ ÂÙÍ´¼çÇ¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÊüÇ®¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±»ö¶ÈÉô ²óÏ©³«È¯Éô µ»»Õ¤ÎµÜ¸¶ ·ò»á¡¢²»¶Á³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±Éô¤Î»°Åç»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
――¤Þ¤º¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢5·î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥·¥ãー¥×¤Î³ùÅÄ»á
³ùÅÄ»á
¡¡¤Ê¤¼¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤«¡¢¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Î¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤À¤±¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¤â´Þ¤á¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢AQUOS¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤ä¾æÉ×¤µ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ï¡¢¤Þ¤À³¬ÃÊ¤òÈ¾Êâ¾å¤¬¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤È¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±¤òÊÌ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
³ùÅÄ»á
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÄÏÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ùー¥¹¤ÎÀß·×¤òÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°Å¸³«¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÊÆüËÜ¸þ¤±¤È³¤³°¸þ¤±¤Ç¡Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¡£¤ä¤ë¤Ê¤é°ìÀÆ¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£
――¤¤¤Äº¢¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¡ÖAQUOS R9¡×¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2023Ç¯1·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¾¦ÉÊºî¤ê¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¤«¤Ê¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ãー¥×¤Î°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ôー¥«ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¤ªÀ¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Ï¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤è¤Í¡¢¤È¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢Àß·×¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¡Ö¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
――¥¹¥Ôー¥«ー°Ê³°¤Ë¤â¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥·¥ãー¥×¤Î¼ÄµÜ»á
¼ÄµÜ»á
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥á¥éÉôÊ¬¤À¤±¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´°À®ÅÙ¤ÇÂ¾¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¼¥ë¤Î¶Ñ°ì´¶¤ä¥Ñー¥Ä¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë·è¤á¡¢Àß·×¤ä¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎäµÑ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö¤ä¤ë¤¾¡×¤È·è¤á¤Ê¤¤¤È¡¢³«È¯ÅÓÃæ¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤«¤éÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢µ»½Ñ¤â¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤ë¤¾¡¢¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――°ÕÃÏ°¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â³¤³°¸þ¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¾æÉ×¤µ¡¢ËÉ¿å¤Ê¤É¥·¥ãー¥×¤äÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖAQUOS R9¡×¤Ç¤ÏÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¶¯²½¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇMILµ¬³Ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ÊÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥ãー¥×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ÈÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ìÊý¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤³¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤¾¡×¤È·è¤á¤¿¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¾¦ÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³«È¯Ãæ¤Ëµ»½ÑÂ¦¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ©Ìó¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»½ÑÂ¦¤«¤é¤½¤ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤¦¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½Ñ¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¤³¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ùÅÄ»á
¡¡ºÇ½é¤«¤é¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸õÊä¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¬Í×¤ÊÀÇ½¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎSnapdragon 7+ Gen 3
――ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±¤ÎSnapdragon 8¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÏSnapdragon 7+ Gen 3¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï¡©
µÜ¸¶»á
¡¡¤Þ¤º¡¢ÀÇ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸þ¤±¤ÎSnapdragon 8 Gen 2¤Èº£²óºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Snapdragon 7+ Gen 3¤Ï¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·è¤·¤ÆÎô²½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯¤ÎºÇ¹â¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÀÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ùÅÄ»á
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¡ÖAQUOS R8¡×¤È¡ÖAQUOS R8 Pro¡×¤Î2¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖAQUOS R8¡×¤ÏÃÍÃÊÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÀ¼¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢CPU¤ÎÀÇ½¤òÄ´ºº¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¤´»þÀ¤Åª¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÀ¼¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤ËSnapdragon 8¥·¥êー¥º¤¢¤ê¤¡¢¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¡¢¥¤¥Á¤«¤éµÄÏÀ¤·¡¢Ä´ºº¤â¿Ê¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Snapdragon 7+ Gen 3¤Ï¡¢7¥·¥êー¥º¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÇ½¤¬¹â¤¤¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¾ー¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÇã¤¦¿Í¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏÇã¤¦¿Í¤¬¡Ö7+¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Snapdragon 7+ Gen 3¤ÏÀÇ½¤¬ÎÉ¤¤¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âSnapdragon 8¥·¥êー¥º¤ÎÀÇ½¤òµá¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AQUOS R¥·¥êー¥º¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö8¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ö7+¡×¤Ç¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡ÖAQUOS R9¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©
³ùÅÄ»á
¡¡¡ÖAQUOS R9¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³ÊÌÌ¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¡È¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¡¦µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¡£¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò¥¹¥¥Ê»þ´Ö¤Ë¡×¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢±ÇÁü¤È²»¶Á¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤ÆPro IGZO OLED¤òÅëºÜ¤·¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÈÌÌ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡É¤â¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÇÅÀÅô¤·¤¿¤È¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ëÈæ¤Ç4ÇÜ¤Î1500nit¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ê¤É¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â±ÇÁü¤¬¸«¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤éAQUOS R7¡¢R9¡¢R8
¡¡²»¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤«¤é¸ý¸µÂ¦¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¼ª¸µÂ¦¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèµ¡¼ï¤Î2.5ÇÜ¤Î²»ÎÌ¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎAQUOS¤ÇÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢²»ÎÌÉÔÂ¤äÄã²»¡¦¹â²»¤ÎºÆ¸½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤ËÈ¯Ç®¤·¤ÆÀÇ½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎäµÑµ¡¹½¤Ë¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ç®¤ò¥«¥á¥éÉôÊ¬¤«¤éÊüÇ®¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃ¼ËöÁ´ÂÎ¤ËÇ®¤ò³È»¶¤·¡¢Á´ÂÎ¤ÇÊüÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬»ýÂ³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡Á´ÂÎ¤ò¶¯²½¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡Ö¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢³ÆÀÇ½¤ò¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤¬Èþ¤·¤¯¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤Ç·çÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¡¢Èþ¤·¤¤·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤Ãæ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®¤ò³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ôー¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー
º¸Â¦´ðÈÄ¤ÎÃæ±û¤Î¥·¥ë¥Ðー¤ÎÉôÉÊ¤¬¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¡£±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥Üー¥É¾å¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÇ®¤ò¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Ë³È»¶¤µ¤»¤ë
――¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Òー¥È¥Ñ¥¤¥×¤È»÷¤¿¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®¤µ1mm°Ê²¼¤ÎÉôÉÊ¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ãー¥×¤ÎµÜ¸¶»á
µÜ¸¶»á
¡¡Ãæ¤Î¶õ´Ö¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤°µ¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤°¤ËÈ¯Ç®Â¦¤Çµ¤²½¤·¡¢ÊüÇ®Â¦¤Ç¿å¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤ËÌá¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ùÅÄ»á
¡¡¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÏÇ®¤Î³È»¶¤¬Ìò³ä¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ÇÇ®¤òÆ¨¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
――¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÏAQUOS¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï½éºÎÍÑ¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ¸¶»á
¡¡½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¡¹¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
³ùÅÄ»á
¡¡¤³¤³¤Ï³Ð¸ç¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¡Ö¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¡ÖAQUOS R8¡×¤Ç¤Ï¥«¥á¥éÉô¤«¤éÇ®¤òÆ¨¤¹È¯ÁÛ¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¤Ê¤¼º£²ó¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜ¸¶»á
¡¡¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ãー¥×¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ç®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥á¥é¾þ¤ê¤è¤ê¡¢¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÇÃ¼ËöÁ´ÂÎ¤ËÇ®¤ò³È»¶¤µ¤»¤ëÊý¤¬¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ôー¥¯¤ÎÇ®¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¼Ëö¤Î¾åÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¼Éô¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ÇÎä¤ä¤¹¹Í¤¨Êý¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ä¤ê¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È¯Ç®¤ÎÌäÂê¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¥«¥á¥é¥ê¥ó¥°¤ò»È¤¦ÊüÇ®¼êË¡¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿Êý¤¬¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ¾²Á¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿²»¶Á¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¾åÂ¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー
――²»¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂÊª¤òÊ¹¤Èæ¤Ù¤Æ°ã¤¦¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥·¥ãー¥×¤Î»°Åç»á
»°Åç»á
¡¡²æ¡¹¤ÎÇ§¼±¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡Ö²»¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¼Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¥Ïー¥É¤È¤·¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤Î¾åÂ¦¤ËÌ©½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºî¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥¹¥Ôー¥«ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥áー¥«ー¤È¶¦Æ±¤Ç¸¡Æ¤¤·¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¥¹¥Ôー¥«ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅëºÜ¤ò¡¢³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼ÒÆâ¤Ç»îÄ°²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±²»¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÅëºÜ¤µ¤»¤Æ¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹½Â¤¸¡Æ¤¤ÎÃÊ³¬¤Ç»îÄ°²ñ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤òºî¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
――2Ç¯Á°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»°Åç»á
¡¡¡ÖAQUOS R6¡×¤Î¤È¤¡¢²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖAQUOS R7¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²¼Â¦¡Ê¸ý¸µÂ¦¡Ë¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¼Ò¤«¤éÃÙ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾åÂ¦¡Ê¼ª¸µÂ¦¡Ë¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤«¤é¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢µ»½Ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ºàÎÁ¤òÂ·¤¨¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¤¬¼ª¸µÂ¦¡¢º¸¤¬¸ý¸µÂ¦¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£±¦Â¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤¬º£²ó¡¢¿·µ¬³«È¯¡¦ºÎÍÑ
――¾å²¼¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç·Á¾õ¤¬°ã¤¤¡¢¾åÂ¦¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Í³Ñ¤¤È¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»°Åç»á
¡¡¤³¤ì¤Ïµ¡¹½Ã´Åö¤È¸¡Æ¤¤·¡¢»Í³Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡¢»Í³Ñ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¥Ð¥¹¥Öー¥¹¥È¤Î¥Óー¥º¾õ¤ÎÊ´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÍÆÀÑ¤ò¹¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――²»¤Î½Ð¤ëÊý¸þ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©
»°Åç»á
¡¡²¼Éô¤ÏÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢¾åÉô¤ÏÁ°ÌÌ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç²£¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©ÂÎÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿AI±þÍÑµ¡Ç½
――À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ÎÍ×Ìóµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢AI¤Î¿·µ¡Ç½¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥ãー¥×¤Î¸¶»á
¸¶»á
¡¡µîÇ¯¤¬À¸À®AI¸µÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¼«ÂÎ¤ÏµîÇ¯¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¥·¥ãー¥×¤Ï¥¨¥â¥Ñー¤Ê¤É¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½¤òÄ¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤Î³«È¯¥Áー¥à¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï½¾Íè¤Ï¥¹¥Þ¥Û³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥á¥é¤ÎAI¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¥¨¥â¥Ñー¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤òÀ¸À®AI¤ÇÍ×Ìó¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢Î®¹Ô¤ÎÀ¸À®AI¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶»á
¡¡À¸À®AI¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬±þÍÑÀ½ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ãー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¾¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ãー¥×¤é¤·¤¤µ¡Ç½¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÈÀ¸À®AI¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AI¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë±þÅú¤·¤ÆÍÑ·ï¤òÊ¹¤¡¢Í×Ìó¤òLINE¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ì¤Ð´ÊÃ±¤À¤è¤Í¡¢¤È¡£Ã±½ã¤Ë¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î®¤ì¤È¤·¤Æ¿·µ¬¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡£
――¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ï¥Ùー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶»á
¡¡Snapdragon¤ÎNPU¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥ì¥¤¥äー¤ÏÊÀ¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¼Â¸½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶»á
¡¡¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤Î¤ÇÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤ËÍ×Ìó¤µ¤»¤ë¤À¤±¤À¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÀ¸À®AI¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¼¡Âè¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£º£²óÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾®µ¬ÌÏ¤ÊLLM¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬¥¥â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆñ¤·¤¯¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
――º£²ó¡¢Î±¼éÈÖÅÅÏÃµ¡Ç½¤ËAI¤òÅëºÜ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤Îµ¡Ç½¤Ë¹¤²¤ë´¶¿¨¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶»á
¡¡º£²ó¤ÎÎ±¼éÈÖÅÅÏÃµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÅÏÃ¤Î¸úÎ¨²½¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸À®AI´ØÏ¢¤Îµ¡Ç½³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÍÑÅÓ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¿È¶á¤ÊAI¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÌòÎ©¤Á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
――ÄÌÏÃ´Ä¶¤äÄÌÏÃÉÊ¼Á¤¬°¤¤¤È¿Í´Ö¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÄÌÏÃÉÊ¼Á¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶»á
¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢´Ä¶¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²þÎÉ¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÏ¿²»¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
――¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢OS¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂç3²ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Ç¯Àè¡¢3Ç¯Àè¤È³Ú¤·¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£