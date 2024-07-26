[¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¥¢¥×¥ê¡ª] ¥«ー¥Ê¥Ó¥áー¥«ーÄó¶¡¤Î¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÖCOCCHi¡×¡¢¥¹¥Þ¥ÛºÇÅ¬²½¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¡£ËÜ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë½Ü¤Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¤«¤éÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥æー¥¶ーÉ¬·È¤Î¡È¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡É¥¢¥×¥ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¡¡COCCHi
³«È¯¼Ô¡§¡¡PIONEER CORPORATION
²Á³Ê¡§¡¡ÌµÎÁ
ÂÐ±þOS¡§¡¡iOS 14.0 °Ê¹ß¡¢Android 9 °Ê¹ß
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¡¡¥Ê¥Ó
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤½¾Íè¤Î¼ÖºÜ¥«ー¥Ê¥Ó¤¬´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Î¥«ー¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ê¤Î¤¬¡ÖCOCCHi¡×¤À¡£
¹âµ¡Ç½¤ÊËÜ³Ê¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÖCOCCHi¡×
ÌµÎÁ¤Ç¤âÍøÍÑ²Ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÉ½¼¨
¡¡¡ÖCOCCHi¡×¤Ï¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÄêÉ¾¤¢¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡£Ã±½ã¤Ê¥Ê¥Óµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï·î³Û350±ß¤Î¡Ö´ðËÜ¥×¥é¥ó¡×¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇÛÃ£¤Ê¤É¤ÇÊØÍø¤Ê½»ÂðÃÏ¿Þ¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡Ö½»ÂðÃÏ¿Þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î³Û1050±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ô¥ëー¥È¤ÎÃµº÷¤ä¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê½ÂÂÚ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¡¢¥ªー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê²Õ½ê¤ÎÄÌÃÎ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Android AutoÂÐ±þ¼ÖºÜ¥«ー¥Ê¥Ó¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¸«¤ä¤¹¤¤Âç²èÌÌ¤Ç¥ëー¥È°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥Ê¥ÓÃæ¤Î²èÌÌ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼ÖºÜ¥«ー¥Ê¥Ó¤½¤Î¤â¤Î¡£½ÄÃÖ¤¡¢²£ÃÖ¤¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¥¬¥¤¥É¤äÉ¸¼±¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄÌ²á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤É½¼¨ÊýË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÖºÜ¥«ー¥Ê¥Ó¤Î¸«±É¤¨¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Æ¼ï¾ðÊó¤Ï¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Î¥µ¥¤¥º¤äÁàºîÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤ä¤¹¤¯À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£ÃÏ¿Þ¤Î³ÈÂç¡¦½Ì¾®¥Ü¥¿¥ó¤¬¾Ê¤«¤ì¡¢¥Ô¥ó¥Á¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î1¤Ä¡£¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥ëー¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Æ°¤ÇÄó°Æ¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤Î°ÆÆâ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£
ÌµÎÁ¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¡¢ÍÎÁ¤Î¡Ö´ðËÜ¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÖºÜ¥«ー¥Ê¥ÓÊÂ¤ß¤Îµ¡Ç½¤Ë¶á¤Å¤¯
ÌµÎÁ¤ÈÍÎÁ¤Îµ¡Ç½¤Î°ã¤¤
½ÄÃÖ¤¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ê¥Ó²èÌÌ
²£ÃÖ¤¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ê¥Ó²èÌÌ
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î²èÌÌÉ½¼¨
¥Ê¥ÓÅÓÃæ¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥ëー¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÄó¼¨¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë
¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤â¥ëー¥È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡²»À¼°ÆÆâ¤â¤â¤Á¤í¤ó¼ÖºÜ¥«ー¥Ê¥Ó¤ÈÆ±Åù¤À¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Æ»¤Ê¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇùÁ³¤È¤·¤¿¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè5Ê¬¡¢Æ»¤Ê¤ê¤Ç¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤Î²»³Ú¥¢¥×¥ê¤ä¥é¥¸¥ª¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇBGM¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢²»À¼°ÆÆâ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Æ°¤ÇBGM²»ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤Î¤Ï¼ÖÎ¾¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¼Ö¼ï¤ä¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾¾ðÊó¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ëµ¬À©¤ò²óÈò¤·¤¿¥ëー¥È¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÎÁÆ»Ï©¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤äÇ³ÎÁÂå¤ò·×»»¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç°ÆÆâ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤âÄ¾Á°¤Î¼ÖÂ®¤Ê¤É¤«¤é¿äÂ¬¤·¤Æ°ÆÆâ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¼ÖºÜ¥«ー¥Ê¥Ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂ¾¥¢¥×¥ê¤Î¼«Æ°²»ÎÌÄ´À°¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ó²»À¼ºÆÀ¸»þ¤ËÂ¾¤Î²»ÎÌ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
¼ÖÎ¾¾ðÊó¤Ï¼Ö¸¡¾Ú¤ÎQR¥³ー¥É¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÉô¼«Æ°ÆþÎÏ¤Ç¤¤ë
¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤äÇ³ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤âµÆþ
¥ëー¥È¸¡º÷¤ÎºÝ¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¼ÖÎ¾¤òÁªÂò
¥ëー¥È¤´¤È¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤äÇ³ÎÁÂå¤Ë¼ÖÎ¾¾ðÊó¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë