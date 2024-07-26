ÊÆ£Ç£Ä£Ð¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ü2.8¡ó¤Ë²ÃÂ®¡¡¸Ä¿Í¾ÃÈñ·øÄ´¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ´ËÏÂ
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£²£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬£²£µÆü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÂ®ÊóÃÍ¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ£²¡¥£¸¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÈÀßÈ÷Åê»ñ¤Î·øÄ´¤Ê¿¤Ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À®Ä¹Î¨¤ÏÂè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£±¡¥£´¡ó¤«¤é²ÃÂ®¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ÏÏÂ¤é¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ë¤è¤ë£¹·î¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤è¤¦¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛÊ¿¶Ñ¤Ï£²¡¥£°¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡££Æ£Ò£Â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤À®Ä¹Î¨¤ò£±¡¥£¸¡óÄøÅÙ¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¤Ï¡¢´ë¶È¤Îºß¸ËÀÑ¤ßÁý¤·¤äÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤ÎÁý²Ã¤âÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë°ìÊý¡¢½»ÂðÅê»ñ¤Î¸º¾¯¤äËÇ°×ÀÖ»ú¤Î³ÈÂç¤¬Â¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£Æ£×£Ä£Â£Ï£Î£Ä£Ó¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥é¥×¥¡¼»á¤Ï¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÏÇ®¤¹¤®¤ºÎä¤¿¤¹¤®¤º¡¢Äì·ø¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£Æ£Ò£Â¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤ÎÆ°¸þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢£¹·î¤ËÍø²¼¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·ÐºÑ¤Î£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï£²¡¥£³¡óÁý¡£Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Ï£±¡¥£µ¡ó¤Ë¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°åÎÅ¤ä½»Âð¡¢¸ø¶¦¡¢¸ä³Ú¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î»Ù½ÐÁý¤¬¿¤Ó¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦ÉôÉÊ¡¢¸ä³ÚÍÑÉÊ¤ä²È¶ñ¡¢ÂÑµ×¾ÃÈñºâ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥â¥Î¤Ø¤Î»Ù½Ð¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£
´ë¶Èºß¸Ë¤Ï£·£±£³²¯¥É¥ëÁý¤È¡¢Á°»ÍÈ¾´ü¤Î£²£¸£¶²¯¥É¥ëÁý¤«¤éÀÑ¤ßÁý¤·¥Ú¡¼¥¹²ÃÂ®¤·¤¿¡£
£Æ£Ò£Â¤¬Êª²Á¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ë¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡Ë²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï£²¡¥£¹¡ó¾å¾º¤·¤¿¡££³¡¥£·¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤«¤é¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÍÞÀ©·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
£Æ£Ò£Â¤ÏÍè½µ¡¢Ï¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤ò³«¤¯¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£¹·î¤Î²ñ¹ç¤ÇÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
£Æ£Ò£Â¤Î¹â¶âÍøÀ¯ºö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ï·øÄ´¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Â¸µ¤Î·ÐºÑ¤Î·øÄ´¤Ê¿¤Ó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢²¼È¾´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¸ºÂ®¤·¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃùÃßÎ¨¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²ÒÁ°¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£Æ£Ò£Â¤Ë¤è¤ë¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Êµ¤¸åÂà¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£