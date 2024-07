【GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep】7月26日 発売

マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「ジェラート ピケ」は、コレクション「GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep」を本日7月26日に発売する。「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて販売される。

「GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep」は、睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」のデザインを取り入れたコレクションの第2弾。ルームウェアやグッズなど全43アイテムがラインナップする。

第2弾となる今回は、ヤドンとメタモン、イーブイが登場。パーカとショートパンツにはどちらも眠っているポケモンとブランドロゴの刺繍入りとなっており、家族などとお揃いで着られるよう、同シリーズで、メンズサイズ、キッズサイズ、ベビーサイズも用意されている。

商品紹介

'ベビモコ'ニットシリーズ

・【ポケモンスリープ】ベビモコ ヤドン パーカ&ショートパンツセット

・【ポケモンスリープ】ベビモコ メタモン パーカ&ショートパンツセット

・【ポケモンスリープ】ベビモコ イーブイ パーカ&ショートパンツセット

価格:各17,820円

カラー:ピンク/パープル/キャメル

サイズ:フリー

・【ポケモンスリープ】【メンズ】ベビモコ メタモン パーカ&ハーフパンツセット

・【ポケモンスリープ】【メンズ】ベビモコ イーブイ パーカ&ハーフパンツセット

価格:各19,140円

カラー:パープル/キャメル

サイズ:M/L

メンズ

・【ポケモンスリープ】【キッズ】ベビモコ メタモン パーカ&ショートパンツセット

・【ポケモンスリープ】【キッズ】ベビモコ イーブイ パーカ&ショートパンツセット

価格:各14,960円

カラー:パープル/キャメル

サイズ:XXS/S

キッズ

・【ポケモンスリープ】【ベビー】ベビモコ メタモン ロンパース

・【ポケモンスリープ】【ベビー】ベビモコ イーブイ ロンパース

価格:各9,680円

カラー:パープル/キャメル

サイズ:70/80

ベビー

カットソーシリーズ

・【ポケモンスリープ】接触冷感プリントTシャツ&ショートパンツセット

価格:10,890円

カラー:オレンジ/イエロー/ピンク/ミント/ネイビー/ブルー

サイズ:フリー

(上段左から)

オレンジ:ヒトカゲ

イエロー:ピカチュウ

ピンク:ヤドン

ミント:イーブイ

ネイビー:カビゴン

ブルー:トゲピー

・【ポケモンスリープ】【メンズ】接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット

価格:11,880円

カラー:ミント/ネイビー

サイズ:M/L

メンズ

(左から)

ミント:イーブイ

ネイビー:カビゴン

・【ポケモンスリープ】【キッズ】接触冷感プリントTシャツ&ショートパンツセット

価格:8,800円

カラー:イエロー/ミント/ネイビー

サイズ:XXS/S

キッズ

(左から)

イエロー:ピカチュウ

ミント:イーブイ

ネイビー:カビゴン

・【ポケモンスリープ】【ベビー】接触冷感プリントTシャツ&ショートパンツセット

価格:7,920円

カラー:イエロー/ミント/ネイビー

サイズ:70/80

ベビー

(左から)

イエロー:ピカチュウ

ミント:イーブイ

ネイビー:カビゴン

イメージ

雑貨

ヘアバンドはユニセックスサイズでの展開。サイドには眠っているポケモンの刺繍入り。また、ルームシューズは、同シリーズのセットアップと合わせたコーディネートもできる。

ヘアバンド

・【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ ヤドン ヘアバンド

・【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ メタモン ヘアバンド

・【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ イーブイ ヘアバンド

価格:各3,410円

カラー:ピンク/パープル/キャメル

サイズ:フリー

ルームシューズ

・【ポケモンスリープ】ベビモコ ヤドン ルームシューズ

・【ポケモンスリープ】ベビモコ メタモン ルームシューズ

・【ポケモンスリープ】ベビモコ イーブイ ルームシューズ

価格:各5,390円

カラー:ピンク/パープル/キャメル

サイズ:フリー

イメージ

※画像着用のヘアバンドはユニセックスサイズ(頭まわり46cm)です。お子様用サイズの展開はございませんので、ご注意ください。

ポーチ

ジェラート ピケならではの、気分が上がるハッピーな色使いと、ポケモンの寝顔に癒される総柄ポーチは6色展開。フロントに大きく施されたGELATO PIQUEの刺繍やファスナーの引手、裏地の配色にもこだわり製作されている。側面まで開くファスナー仕様なので出し入れがしやすく、内側にはゴム口のポケットが両面についており収納力もある。

・【ポケモンスリープ】総柄ポーチ

価格:4,950円

カラー:オレンジ/イエロー/ピンク/ミント/ネイビー/ブルー

サイズ:フリー

(上段左から)

オレンジ:ヒトカゲ

イエロー:ピカチュウ

ピンク:ヤドン

ミント:イーブイ

ネイビー:カビゴン

ブルー:トゲピー

タオル

ポケモンの寝顔に癒される今治で織り上げたタオルは6色展開。一般的なハンドタオルより一回り大きめのサイズになっている。

・【ポケモンスリープ】タオル

価格:1,760円

カラー:オレンジ/イエロー/ピンク/ミント/ネイビー/ブルー

サイズ:フリー

(上段左から)

オレンジ:ヒトカゲ

イエロー:ピカチュウ

ピンク:ヤドン

ミント:イーブイ

ネイビー:カビゴン

ブルー:トゲピー

gelato pique Sleep

いろんなポーズで眠っているピカチュウがかわいい、総柄プリントの寝具セット。シングルサイズの掛け布団カバー、ボックスシーツ、ピローケースの3点セットはピカチュウをプリントした巾着に入れて届けられる。柔らかいカットソー素材が採用されている。ベビモコ素材のピカチュウクッションとも相性ぴったり。

寝具セット

イメージ

クッション

表面には眠っているピカチュウ、裏面にはジェラート ピケのロゴをジャガードで表現したクッション。一般的な枕よりも一回り大きいサイズのクッションは、マチ付きでしっかりとした厚み。ジェラート ピケならではの柔らかいもこもこ素材が採用されている。

・【ポケモンスリープ】【Sleep】プリント3点セット(シングル)

価格:17,820円

カラー:イエロー

サイズ:S(シングル)

・【ポケモンスリープ】【Sleep】ベビモコ ピカチュウ クッション

価格:11,880円

カラー:イエロー

サイズ:フリー(約47×65×10cm[縦×横×奥行])

※GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストアでのお取り扱いはございません。

「GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep」発売情報

・全国直営店:7月26日 発売

※西武池袋本店およびSEIBU BEONE店では【GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep】の商品はお取り扱いがございません。予めご了承ください。

・各オンラインサイトおよびアプリ:7月26日12時(正午)発売予定

【販路(オンライン及びアプリ)】

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア

・USAGI ONLINE

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」

・GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストア

□「gelato piqueオフィシャルオンラインストア」のページ

□「USAGI ONLINE」のページ

□マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」のページ

□「GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストア」のページ

※取り扱いアイテムに限りがございます。予めご了承の程お願いいたします。

GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストア 取り扱いアイテム

・【ポケモンスリープ】【メンズ】ベビモコ イーブイ パーカ&ハーフパンツセット

・【ポケモンスリープ】【メンズ】ベビモコ メタモン パーカ&ハーフパンツセット

・【ポケモンスリープ】【メンズ】接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット

・【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ イーブイ ヘアバンド

・【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ メタモン ヘアバンド

・【ポケモンスリープ】タオル

※ご購入は各色、各サイズ、お一人様一点までとさせていただきます。

※商品在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

【販路(店舗)】

来店予約について

・来店予約をされていないお客様は、いかなる理由があっても入店していただくことはできませんので、予めご了承ください。

※来店予約受付の終了後に、在庫がある場合は、当日枠を開放する可能性がございます。

※下記5店舗に関しては、各商業施設指定のシステムにて事前予約・抽選を行ないますので、詳細は各施設のHPをご確認ください。

【対象店舗】

阪急うめだ本店/JR名古屋タカシマヤ店/銀座三越店/伊勢丹浦和店/阪急メンズ東京店

店舗一覧

・全国直営店

・USAGI ONLINE STORE(ラフォーレ原宿店、東京ドームシティ店、横浜ジョイナス店、流山おおたかの森S・C店、ららぽーと富士見店、ららぽーと名古屋みなとアクルス店、心斎橋パルコ店、那覇メインプレイス店、秋田OPA店、遠鉄百貨店、豊田T-FACE店、京阪モール京橋店)

□全国直営店のページ

※ご購入は各商品、各カラー、各サイズ、おひとり様1点限りとさせていただきます。

※商品在庫がなくなり次第、販売を終了とさせていただきます。

※来店予約をお持ちの場合でも、商品在庫がなくなってしまった際にはご希望商品のご用意ができない可能性があります。また、店舗が混雑した際は入場を制限する場合がございますので、予めご了承ください。

【その他 販売における注意事項】

今後の社会情勢に応じて本コレクションの販売の延期や、店舗販売中止の可能性がございます。

何卒ご理解・ご了承いただきますようお願い申し上げます。

変更が発生した場合は、ジェラート ピケ公式サイトおよび公式インスタグラムにてお知らせいたします。

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.