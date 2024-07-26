¾®ÎÓÀ½Ìô¡¢¼Ç¤¤ÎÁ°²ñÄ¹¤Ë·î£²£°£°Ëü±ß¡á¡Ö¹È¹í¡×ÌäÂê¤Ç°úÀÕ
¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬¡¢¡Ö¹È¹í¡Ê¤Ù¤Ë¤³¤¦¤¸¡Ë¡×ÇÛ¹ç¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢£²£³ÆüÉÕ¤Ç²ñÄ¹¤ò°úÀÕ¼Ç¤¤·¡¢ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢¤¤¤¿ÁÏ¶È²È¤Î¾®ÎÓ°ì²í»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÊÌ¸ÜÌäÎÁ¤È¤·¤Æ·î£²£°£°Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤ÎÇ¤´ü¤Ï£³Ç¯¡£
¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎÆâµ¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸ÜÌäÊó½·¤Î£´ÇÜ¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ë¡£ÉÔ¾Í»ö¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤Î°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹¥ÂÔ¶ø¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤È·Ð¸³Åù¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬ÍÍÑ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡