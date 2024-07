【「運命の巻戻士」7巻】7月26日 発売価格:594円【「運命の巻戻士」7巻 アクリルスタンドつき特装版】7月26日 発売価格:2,200円

小学館は、マンガ「運命の巻戻士」の7巻を7月26日に発売する。価格は594円。同日にはアクリルスタンドつき特装版も2,200円で発売される。

「運命の巻戻士」7巻 アクリルスタンドつき特装版

本作は「月刊コロコロコミック」で木村風太氏が連載している作品で、同誌で初めて1年間人気アンケート1位を記録した。タイムマシンによって事件を解決するまで何十回、何百回、何千回と時を巻き戻す「巻戻士」の活躍を描いた“ループもの”マンガとなっている。

7巻では主人公・クロノの前に超強敵クロックハンズ“3時”が立ちはだかり、極限の戦いへと突入する。

また単行本の帯には、「ドラマツルギー」や「廻廻奇譚」で知られるアーティストのEveさんが推薦コメントを寄稿している。

なお特装版に付いてくるアクリルスタンドは、6人の主要巻戻士が集結したデザインで、木村風太氏による描きおろしイラストが使用されている。

【「運命の巻戻士」7巻あらすじ】

巻戻士クロノのミッションは極限の領域へ!

クロノは巻戻士の必殺能力“開眼”を会得するために世界的AI企業TOTEにスパイ潜入中!立ちはだかるのは超強敵クロックハンズ“3時”!仲間のチャイヌ、ゴローと共に極限の戦いへ!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.