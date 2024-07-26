»³²¼Èþ·î¡¢ÇµÌÚºä46Â´¶È¸å½é¤ÎCM½Ð±é¤Ç²ñ¼Ò°÷Ìò¡¡»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡È¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤Ë¤â½¢Ç¤
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼Èþ·î¤¬¡¢ÇµÌÚºä46Â´¶È¸å½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤È¤Ê¤ë»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡Ö¾®¤µ¤ÊËèÆü¡¢Âç¤¤ÊÀ¤³¦¡×ÊÔ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ªÃÄ»Ò¡õ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿»³²¼Èþ·î
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Î¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³²¼¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷Ìò¤ÇÅÐ¾ì¡£Ä«¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÄÌ¶ÐÉ÷·Ê¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¸á¸å¤Ï¥ê¥â¡¼¥ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£Æü¾ïÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£»³²¼¤Ï¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ»¤ò¿Ò¤Í¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤¿¤á¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤êÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹¥«¡¼¥É¤Ç¾¯¤·¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡²þ»¥¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤¬¥¿¥Ã¥Á¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ²þ»¥¤«¤é½Ð¤é¤ì¤º¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡¢3»þ´Ö¤â´¬¤¤¤Æ»£±Æ¤¬½ªÎ»¡£¡Ö3»þ´Ö¤â´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3ËÜ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¥Ý¡¼¥º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢Ìë¤Î¼«Âð»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤¬¤æ¤ë¤¤¤ªÃÄ»Ò¡õ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ë¡£¿²Å¾¤Ó¤Ê¤¬¤éÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£²ñ¼Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â»Ç¤¨¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å½é¤ÎCM»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Öº£²ó¤ÎCM»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Ô¥·¥Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤¯¡¢CM¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ªÃÄ»Ò¡õ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿»³²¼Èþ·î
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Î¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³²¼¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷Ìò¤ÇÅÐ¾ì¡£Ä«¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÄÌ¶ÐÉ÷·Ê¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¸á¸å¤Ï¥ê¥â¡¼¥ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£Æü¾ïÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£»³²¼¤Ï¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ»¤ò¿Ò¤Í¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤¿¤á¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤êÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹¥«¡¼¥É¤Ç¾¯¤·¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Â³¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢Ìë¤Î¼«Âð»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤¬¤æ¤ë¤¤¤ªÃÄ»Ò¡õ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ë¡£¿²Å¾¤Ó¤Ê¤¬¤éÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£²ñ¼Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â»Ç¤¨¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å½é¤ÎCM»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Öº£²ó¤ÎCM»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Ô¥·¥Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤¯¡¢CM¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£