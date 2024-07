B’zの松本孝弘がギター&プロデュースを担当し、ジャック・ブレイズ(Ba/Vo)、エリック・マーティン(Vo)のオリジナルメンバーで20年ぶりとなる再始動を3月に発表したTMG(TAK MATSUMOTO GROUP)が、9月18日にニューアルバム『TMG II』をリリースすることが決定した。20年ぶりの2ndアルバムは、松本のソリッドかつ繊細なギタープレイはもちろんのこと、エリックがメロディアスな旋律をエモーショナルに歌い上げ、ジャックがアグレッシブに盛り立てるコンビネーションは健在。メンバーそれぞれが第一線で活動し続けてきた20年は、バンドの空白期間ではなく、唯一無二のTMGロックサウンドをより一層のパワフルにするための準備期間だったと感じられるアルバムとなっている。

収録曲は全10曲。世界的に活躍の場を広げているメタルダンスユニット・BABYMETALがゲスト参加し、エリックとの疾走感あふれる掛け合いが心地よい「ETERNAL FLAMES」や、新たなるTMGサウンドを象徴するかのようなキャッチーなメロディーが印象的な「CRASH DOWN LOVE」、ジャックがTakを思い描いて詞を書き上げた「GUITAR HERO」などが収められる。レコーディングには、ドラムにマット・ソーラム(Guns N’ Roses/Velvet Revolver)、ギターとアレンジメントにB’zのレコーディングやライブサポートでもおなじみのYukihide “YT” Takiyamaといったツアーメンバーに加え、2017年に松本と共作アルバム『Electric Island, Acoustic Sea』をリリースしたダニエル・ホー、松本のソロアルバム『Bluesman』でも華麗な演奏を披露したジェフ・バブコらが参加。、松本は「すばらしいバンドメンバーと納得できる作品を創り上げることができた」と自負する。今作は、数量限定生産盤(CD+GOODS)、PREMIUM EDITION(CD+Blu-ray)、通常盤(CD)の3形態。PREMIUM EDITIONのBlu-rayには、2004年開催の全国ツアー『TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”』より、Zepp Tokyo公演の完全版が収録される。2004年発売のDVDのライブ映像に、未公開映像を加えて再構成した映像となっている。数量限定生産盤には、銅板にアーティストフォトとメンバー直筆サインがプリントされたメタルフォトフレームを同梱。TMGの重厚なサウンドを彷彿とさせるスペシャルなアイテムとなっている。今作発売の翌日、9月19日からは、20年ぶりのTMG全国ツアー『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-』がスタートする。■TMG 2nd Album『TMG II』収録内容▼CD(全形態共通 ※順不同)・CRASH DOWN LOVE・ENDLESS SKY・JUPITER AND MARS・MY LIFE・FAITHFUL NOW・COLOR IN THE WORLD・ETERNAL FLAMES・DARK ISLAND WOMAN・GUITAR HERO・THE GREAT DIVIDE▼Blu-ray(PREMIUM EDITIONのみ ※84分収録)・TMG LIVE 2004 "Dodge The Bullet" at Zepp Tokyo01. Everything Passes Away02. I wish you were here03. Signs of Life04. TRAPPED05. I Know You by Heart06. TRAIN, TRAIN07. RED, WHITE AND BULLET BLUES08. BLUE -TAK'S SOLO-09. Two of a Kind10. WONDERLAND11. THE GREATEST SHOW ON EARTH12. KINGS FOR A DAY13. NEVER GOOD-BYE14. (You Can Still)Rock In America15. TO BE WITH YOU16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜■『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-』スケジュール9月19日(木):愛知・Zepp Nagoya9月20日(金):愛知・Zepp Nagoya9月23日(月):東京・Zepp Haneda(TOKYO)9月24日(火):東京・Zepp Haneda(TOKYO)9月28日(土):北海道・Zepp Sapporo10月2日(水):福岡・Zepp Fukuoka10月6日(日):大阪・Zepp Osaka Bayside10月7日(月):大阪・Zepp Osaka Bayside10月12日(土):東京・東京ガーデンシアター▼TMGメンバーGuitar:Tak Matsumoto/Bass & Vocal:Jack Blades/Vocal:Eric MartinDrums:Matt Sorum/Guitar:Yukihide “YT” Takiyama