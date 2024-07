Official髭男dism新アルバム収録曲「Sharon」のMV公開！アルバム発売を記念して一夜限りの『ヒゲダン祭り』も開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『ヒゲダン祭り』では、『Official髭男dism Live at Radio』などを配信!

Official髭男dismが、7月24日に配信リリースした3年ぶりのアルバム『Rejoice』に収録されている「Sharon」のMVを公開した。

MVは、時間の経過を表す時計の振り子のようなステージが印象的な映像に。日常のなかで見落としてしまいそうな小さな幸せに目を向けた「Sharon」の世界観が映像でも味わえる。

そして、メジャー3rdアルバム『Rejoice』のリリースを記念して、7月31日19時30分からYouTubeで一夜限りの『ヒゲダン祭り』を開催することが発表された。

この番組では、5月7日に全国ラジオ局で一斉放送された『Official髭男dism Live at Radio』を特別に全編放送。『Live at Radio』放送前には、これまでのMVや『one-man tour 2021-2022 -Editorial-』『SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』のライブ映像を特別編成で配信する。なお、この番組はアーカイブ配信は予定されていない。

なお、『Rejoice』は7月31日にCDでも発売。CDリリースに合わせ、対象店舗で対象商品を購入した人に先着で、オリジナルチケットクリアファイルをプレゼントする旧譜キャンペーンの開催される。詳細は『Rejoice』特設サイトで。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sharon」

2024.07.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Rejoice』

2024.07.31 ON SALE

ALBUM『Rejoice』

アルバム『Rejoice』特設サイト

https://rejoice.ponycanyon.co.jp

Official髭男dism OFFICIAL SITE

http://higedan.com/