Official髭男dism、3年ぶりアルバムから「Sharon」MV公開
Official髭男dismが、7月24日に配信リリースされた「Sharon」のミュージックビデオを公開した。
◆「Sharon」MV
MVは、時間の経過を表す時計の振り子のようなステージが印象的な映像に仕上がっている。日常の中で見落としてしまいそうな小さな幸せに目を向けた「Sharon」の世界観を映像からも味わってもらいたい。
さらに、7月24日に配信リリース、7月31日にCDリリースされるメジャー3rdアルバム『Rejoice』を記念して、7月31日にYouTubeにて一夜限りの『ヒゲダン祭り』を開催することも発表された。
『ヒゲダン祭り』
タイムテーブル：
19:30 Music Video Selection Part1
19:45 Live Video Selection Part1
「one-man tour 2021-2022 -Editorial-」＠SAITAMA SUPER ARENA
20:05 Music Video Selection Part2
20:20 Live Video Selection Part2
『SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』
20:40 Music Video Selection Part3
21:00 『Live at Radio』
※タイムテーブルの時間は目安となっております。
プログラムの放送時間は若干前後する可能性がございますのであらかじめご了承ください。
アーカイブ配信の予定はございません。
配信URL：https://youtube.com/live/IFdf-90QPrY
メジャー3rdアルバム『Rejoice』
配信URL：https://HGDN.lnk.to/Rejoice
2024年7月31日（水）CDリリース
予約：https://hgdn.lnk.to/Rejoice_CD
・CD+Blu-ray（PCCA-06302/税込5,720円）
・CD+DVD（PCCA-06303/税込5,720円）
・CD only（PCCA-06304/税込3,520円）
収録内容
[CD]
01.Finder
02.Get Back To 人生
03.ミックスナッツ(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)
04.SOULSOUP(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)
05.キャッチボール
06.日常(日本テレビ「news zero」テーマソング)
07.I’m home(interlude)
08.Sharon(カンテレ・フジテレビ系月１０ドラマ『マウンテンドクター』主題歌)
09.濁点
10.Subtitle(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)
11.Anarchy (Rejoice ver.) (映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)
12.ホワイトノイズ(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)
13.うらみつらみきわみ
14.Chessboard（第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲）
15.TATTOO(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』主題歌)
16.B-Side Blues(キリン 午後の紅茶 CMソング)
[Blu-ray,DVD]
OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN
01.Pretender
02.I LOVE...
03.Tell Me Baby
04.Choral A
05.Subtitle
06.parade
07.115万キロのフィルム
08.異端なスター
09.宿命
10.ミックスナッツ
11.Universe
12.Clap Clap
13.破顔
14.ホワイトノイズ
Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR
【販売店舗別オリジナル特典】
Amazon.co.jp：巾着
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：クリアマルチポーチ
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
セブンネットショッピング：トートバッグ
楽天ブックス：アクセサリートレイ ※オリジナル配送パックでお届け
その他法人：A4クリアファイル
Official髭男dism 旧譜キャンペーン
キャンペーン期間
2024年7月30日（火）より開始〜特典なくなり次第終了いたします。
特典
Official髭男dism オリジナルチケットクリアファイル
期間中に対象店舗にて対象商品ご購入1点につき、特典1点をお渡しいたします。
対象商品
・ラブとピースは君の中（LACD-0251）
・MAN IN THE MIRROR（LACD-0276）
・What’s Going On?（LASCD-0075）
・レポート（LACD-0285）
・エスカパレード（LACD-0293）
・Stand By You EP【通常盤】（PCCA-04717）
・Pretender【通常盤】（PCCA-04785）
・Traveler
[CD+Blu-ray] PCCA-04820 / [CD+DVD] PCCA-04821 / [CD only] PCCA-04822
・Official髭男dism one-man tour 2019＠2019.07.08日本武道館
[Blu-ray] PCXP-50739 / [DVD] PCBP-53284 / [CD only] PCCA-04896
・HELLO EP
[CD+DVD] PCCA-04960 / [CD only] PCCA-04961
・Universe
[CD+Blu-ray] PCCA-06010 / [CD+DVD] PCCA-06011
・Editorial
[CD+Blu-ray] PCCA-06055 / [CD+DVD] PCCA-06056 / [CD only] PCCA-06057
・ミックスナッツEP
[CD+Blu-ray] PCCA-06136 / [CD+DVD] PCCA-06137 / [CD only] PCCA-06138
・one-man tour 2021-2022 -Editorial-＠さいたまスーパーアリーナ
[CD+Blu-ray] PCXP-50907 / [CD+DVD] PCBP-55590 / [CD only] PCCA-06160
・Chessboard / 日常
[CD+Blu-ray] PCCA-06224 / [CD+DVD] PCCA-06225 / [CD only] PCCA-70563
キャンペーン対象店舗
https://www.ponycanyon.co.jp/info/54
＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞
9月20日（金）マリンメッセ福岡A館
9月21日（土）マリンメッセ福岡A館
9月28日（土）大阪城ホール
9月29日（日）大阪城ホール
10月18日（金）ポートメッセなごや第1展示館
10月19日（土）ポートメッセなごや第1展示館
11月12日（火）Kアリーナ横浜
11月13日（水）Kアリーナ横浜
11月19日（火）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月20日（水）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
券種／料金
指定席：11,000円(税込)
指定親子席：大人11,000円(税込)・こども5,500円(税込)
関連リンク