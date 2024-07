NetEase Gamesより、『シャドウ・オブ・ザ・ダムド: ヘラリマスタード』が2024年10月31日に発売となる。対応機種はPlayStation5・PlayStation4・Xbox Series X|S・Xbox One・PC (Steam)・Nintendo Switchとなっており、Nintendo Switchを除くプラットフォームではすでに予約開始となっている。

『シャドウ・オブ・ザ・ダムド: ヘラ リマスタード』 発売日発表トレーラー:

[https://youtu.be/w-IvnLNv12U]



本作は、2011年にPlayStation3・Xbox360向けにリリースされたアクションアドベンチャーゲーム『シャドウ・オブ・ザ・ダムド』のリマスター版。無骨で不器用な悪魔ハンター主人公「ガルシア」が、地獄の悪魔王「フレミング」によって攫われた恋人「ポーラ」を取り戻すべく、相棒のドクロ「ジョンソン」と共に狂気に満ちた地獄を突き進むという物語が展開される。

『ノーモア★ヒーローズ』シリーズや『killer7』の須田剛一氏がシナリオを手掛け、『バイオハザード』シリーズや『GOD HAND』の三上真司氏がプロデューサーを務めたことでも話題となった。

リマスターに際し、主人公であるガルシアのコスチュームが4種類から選べるようになるほか、周回プレイ時に前回の強さを引き継げる「強くてニューゲーム」モード搭載などのアップデートも施されている。

また、Nintendo Switch版は30fpsとなるが、その他の機種ではオリジナル版より滑らかな60fpsでプレイできることに加え、解像度は最大4Kに対応。鮮明に描かれた細かい骨や血しぶきまで堪能できる。

発売に先駆け、7月31日にYouTubeで「Grasshopper Direct」を公開予定。オリジナル版のプロデューサー三上真司氏も登場し、須田剛一氏をはじめとするGrasshopperのメンバーと制作時の思い出話やリマスターにおけるアップデートに関するトークが繰り広げられる予定となっている。

Grasshopper Archives - YouTube(この公式YouTubeチャンネル内で公開):

https://www.youtube.com/channel/UCdFWi9TS_dV_mSW25RFc6Kg

(C)2011, 2024 GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

Grasshopper Manufacture and the Grasshopper Manufacture logo are trademarks of Grasshopper Manufacture Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

NetEase Games and the NetEase Games logo are trademarks of NetEase Games.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)