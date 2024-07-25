aiko、16thアルバム『残心残暑』収録内容公開
aikoが8月28日に発売する16枚目のフルアルバム『残心残暑』の、CD収録内容が発表された。
本作には劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』主題歌「相思相愛」と、昨年11月にリリースされたシングル「星の降る日に」、そしてTVアニメ『君は放課後インソムニア』主題歌の「いつ逢えたら」のシングル表題曲を含む全13曲が収録。aikoがこれまで発表したさまざまな楽曲でタッグを組んできた島田昌典、トオミヨウ、川嶋可能をアレンジャーに迎え、aikoならではの個性豊かな楽曲が並ぶラインナップとなっている。
『残心残暑』
予約：https://aiko.lnk.to/16thalbum_CD
初回仕様限定盤A［CD+ LIVE Blu-ray］（PCCA-15032/税込6,050円）
初回仕様限定盤B［CD+LIVE DVD］（PCCA-15033/税込6,050円）
通常仕様盤［CD only］（PCCA-15034/税込3,300円）
収録内容
［CD］
01. blue
02. skirt
03. 相思相愛
04. 好きにさせて
05. 鮮やかな街
06. ガラクタ
07. いつ逢えたら
08. blow
09. 願い事日記
10. 星の降る日に
11. アンコール
12. よるのうみ
13. 赤い手で
［Blu-ray/DVD］
aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」
セットリスト
01. 飛行機
02. 青空
03. 荒れた唇は恋を失くす
04. アップルパイ
05. 恋のスーパーボール
06. 名のないハート
07. 明日もいつも通りに
08. ばいばーーい
09. 宇宙で息をして
10. もっと
11. 58cm
12. えりあし
13. アタック！24メドレー
14. 星の降る日に
15. キラキラ
16. ねがう夜
17. のぼせ
18. ジェット
19. ストロー
特典映像： Love Like Pop vol.24 behind the scenes
副音声:aiko Commentary
＜フリーライブ「Love Like Aloha vol.7」＞
会場：サザンビーチちがさき
特設サイト：https://www.aiko.com/lla_2024/
【早期予約特典】「Love Like Aloha vol.7」、16thアルバム「残心残暑」予約購入者限定抽選申込み
シリアルナンバー配布対象期間：
実店舗：2024年7月9日（火）開店時〜2024年7月31日（水）閉店時まで
※2024年7月9日（火）より前に実店舗でご予約購入の場合の応募券のお渡し方法につきましては、各店舗へお問い合わせください。
受付期間：2024年7月1日（月）〜2024年7月31日（水）23:59
抽選結果確認：2024年8月8日（木）18:00
＜aiko Live Tour「Live Like Rock vol.10」＞
10月3日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00
10月4日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00
10月11日(金) 【香川】festhalle 18:00/19:00
10月12日(土) 【香川】festhalle 16:30/17:30
10月25日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:30
10月26日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:30
11月6日(水) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00
11月7日(木) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00
11月22日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00
11月23日(土) 【大阪】Zeep Osaka Bayside 16:30/17:30
12月4日(水) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00
12月5日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00
12月11日(水) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00
12月12日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00
2025年
1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30
1月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30
1月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:00
1月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:30
1月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00
1月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:30
2月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:00
2月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:30
2月14日(金) 【愛知】Zeep Nagoya 17:30/18:30
2月15日(土) 【愛知】Zeep Nagoya 16:30/17:30
2月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00
2月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30
2月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00
3月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30
3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00
3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30
3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00
3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30
チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり）
7,500円（税込）
関連リンク