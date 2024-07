俳優の小澤征悦さんが、東京・麻布台ヒルズのブランド・ストア「FREUDE by BMW」で行われた、BMW「THE NEW 5 Touring Debut Supported by Esquire」に出席しました。

【写真を見る】【小澤征悦】酷暑を乗り切る秘訣は「梅干しです」 "本当にいろんなものを体に吸収出来ていいですよ"





イベントでは、小澤さんを起用したプロモーションムービーの上映や、小澤さんがBMWをイメージしたオリジナル曲「渚のランデブー」をギターの弾き語りで披露するなどして会場を盛り上げました。









同車を1週間ほど試乗していたという小澤さんは、内装について、天井一面がガラス張りというサンルーフの解放感について、“もう一面、空。後部座席まで空が見られるの”などと、興奮した様子で語り、“一番驚いたのは、ハザードをつけると車の中、全部が光るんですよ。俺、最初に何かやっちゃったのかと思いましたよ。でも外に対する行動を、乗っている自分にもちゃんと伝えてくれるのはスゴイですよ”と語りました。









同席した「Esquire 日本版」小川和繁編集長から、最近の「ラグジュアリー傾向」について“「クワイエット・ラグジュアリー」や「サイレント・ラグジュアリー」といった煌びやかではない、「知的な心の中のラグジュアリー」といった今のファッショントレンドにも合っていると思います”と説明を受けると、小澤さんは“まさに、俺ですね。・・・自分で言っちゃって恥ずかしすぎる”と、おどけていました。









終始はしゃぎ気味の小澤さんにイベント終了後、“暑い日が続く中でも、ハツラツとされている小澤さんの酷暑を乗り切る秘訣を教えてください”と、質問すると“梅干しです”と即答し、“夏の撮影で、現場にちょっと塩分強めのやつあるじゃないですか。食べたら酸っぱーいってなるやつ。あれを1日1個食べると、塩分もそうですし、ミネラルもそうですし、本当にいろんなものを体に吸収出来ていいですよ。ぜひお試しください”と、教えてくれました。



