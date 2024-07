「HAY × ASICS」のコラボなんて絶対欲しい…！HAYのルームウェアを参考にした、パステルカラーがかわいい

デンマーク発のインテリアプロダクトブランド「 HAY(ヘイ) 」が、スポーツブランド「ASICS(アシックス)」とコラボレーション!ASICSの名作「SKYHAND OG」をアップデートしたスニーカーが、8月1日(木)より販売スタートします。「HAY」と「ASICS」の特別なコラボが実現インテリアから雑貨、トートバッグまで、機能的でハイセンスなアイテムを手掛ける「HAY」。同ブランドからこのたびお目見えするのは、「ASICS」とコラボレーションしたスニーカー「ASICS x HAY Skyhand OG」(税込1万8700円)です。

日常的に使える、機能的で現代的なプロダクトを作り上げるという共通の想いにより、この特別なコラボが実現したといいます。HAYの美的感覚と色彩の視点を通して、ASICSのモデルを再構築したというシューズは、特別感たっぷり…!スニーカーの発売に合わせて、限定ロゴが全面にプリントされたバッグも登場しますよ。ピンク・ブルー・グリーンの全3色、どれを選ぶ?ベースとなったモデルは、ASICSのアーカイブから1994年に発売された、アイコニックなシューズ「SKYHAND OG」。1990年代のハンドボールシューズに見られる、レトロなデザインが特徴です。「ASICS x HAY Skyhand OG」では、そんな「SKYHAND OG」に改良を加え、HAYがカラーを厳選。『Light lilac and blueberry(ソフトピンク)』『Chambray blue and tortoise shell(ソフトブルー)』『Shady glade and moonbeam(エメラルドグリーン)』の、全3色がラインナップします。カラーブロックのデザインとアクセントのディテールは、HAYで2023年に発売されたルームウェアコレクション「OUTLINE PYJAMA」を参考にしたそう。コーデの差し色になるパステル調のカラーが、モダンな雰囲気でとってもかわいいですよね。見た目も履き心地も言うことなし!「ASICS x HAY Skyhand OG」は、“質の良いデザインを多くの人に提供する”というHAYの基本理念に沿って、ASICSの先進技術と高品質な材料を使い、「SKYHAND OG」を改めて開発したというこだわりっぷり。快適な歩行を実現するために前足部にFLYTEフォームを、かかとにはクッション性を高めるためのEVAフォームを採用しているといいます。アッパー部分にスエードとレザーが使用されているから、カジュアルすぎず品のある雰囲気。かかととタンの部分には、ASICSとHAYのコラボロゴが刻まれていて、プレミアム感もバツグンです!大容量のロゴバッグは使い勝手も◎「ASICS x HAY Skyhand OG」の発売に合わせてお目見えする、「ASICS x HAY Logo Bag」(税込1万450円)も要チェック。“ASICS×HAY”の限定ロゴが全面にプリントされた、大容量のバッグです。カラーは『Soft Blue』の1色で、同色のスニーカー『Chambray blue and tortoise shell(ソフトブルー)』と合わせれば、統一感のあるコーデを楽しめそう。オーガニックコットンを使用した厚く耐久性のある生地だから、レジャーやスポーツ、旅行やお買い物など、さまざまなシーンで大活躍するはずですよ。発売日を忘れずにメモしとこご紹介した「ASICS x HAY Skyhand OG」と「ASICS x HAY Logo Bag」は、東京・神宮前の「HAY TOKYO」と大阪・中之島にある「HAY OSAKA」、「HAY ONLINE STORE」にて、8月1日(木)より販売がスタート。注目のコラボは争奪戦が予想されるので、発売日を狙ってゲットしちゃいましょう。「ASICS x HAY」特設ページhttps://www.hay-japan.com/参照元:株式会社ウェルカム プレスリリース