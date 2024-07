SFアクション映画の金字塔『ターミネーター』シリーズ初のアニメーション、シリーズ「ターミネーター 0」より豪華な日本語版声優として、間宮康弘、内田夕夜、種粼敦美、行成とあ、早見沙織、下野紘らが決定した。あわせて壮大な規模感を予感させる“SF超大作アニメ”の風格漂うキービジュアルが公開されている。

“命令”には絶対服従、マルコム暗殺のためなら一切容赦のない冷徹なターミネーター役には間宮康弘(「Dr.STONE」マグマ役)、彼に命を狙われる物語の超重要人物マルコム役には内田夕夜(レオナルド・ディカプリオ、ライアン・ゴズリングの吹替など多数)が起用された。マルコムが開発した人類存亡の鍵を握るAIシステムのココロ役は種粼敦美(「SPY×FAMILY」アーニャ役)が務め、“実体さえ無い”キャラクターに“命”を吹き込む。さらに、勇気と戦闘力に溢れたエイコ役には行成とあ(のスカーレット・ウィッチ役)が生き生きと参戦する。

ターミネーターの脅威が迫ってもなお、マルコムは危険を顧みずココロの研究に没頭し、人類を救うことに専心する。すべては愛する3人の子どもたちの未来のために……。機械に詳しい長男ケンタ役は下野紘(「うたの☆プリンスさまっ♪ シリーズ」来栖翔役)、兄弟への思いが強くやんちゃな次男ヒロ役は石上静香(「葬送のフリーレン」ラオフェン役)、行動力抜群で肝が据わった長女レイカ役は佐藤みゆ希(「君と僕。」佐藤茉咲役)がそれぞれ務める。忙しいマルコムの代わりに彼らの面倒を見ている、マルコムの家の謎めいたハウスキーパーのミサキ役で早見沙織(「SPY×FAMILY」ヨル・フォージャー役)が参戦する。

ココロを研究する過程で“彼女”と対話を行うマルコムだが、ココロは「人類を救う価値」について彼に問いかける。なかなか答えを見出せず葛藤するマルコムだが、その間に、我が子さえもターミネーターの脅威にさらされてしまう……。果たして、人類を救うために参戦したレジスタンスのエイコは、ターミネーターの脅威を退けることができるのか。そして、マルコムとAIココロの行く末は?

1984年に『ターミネーター』がの監督・脚本で製作され、アーノルド・シュワルツェネッガーの名を世界に轟かせたSFアクション映画の金字塔「ターミネーター」シリーズ。そのシリーズ初のアニメーション作品では、ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーを『プロジェクト・パワー』『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のマットソン・トムリン、ディレクターを「BLEACH」「ハヤテのごとく!」シリーズの工藤昌史、アニメーション制作を「怪獣8号」「ハイキュー」シリーズのProduction I.Gが務め、アニメーションシリーズならではの物語が紡がれていく。

Netflixシリーズ「ターミネーター 0」は2024年8月29日(木)より世界独占配信。全8話構成。

