21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（7月）
予想　0.11%　前回　0.39%（前月比)

21:30
米実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）
予想　1.8%　前回　1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想　N/A　前回　1.5%（個人消費・前期比年率)
予想　2.6%　前回　3.1%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　N/A　前回　3.7%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

米耐久財受注（速報値）（6月）
予想　0.6%　前回　0.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　-0.1%（輸送除くコア・前月比)

米新規失業保険申請件数（07/14 - 07/20）
予想　N/A　前回　24.3万件

米失業保険継続受給者数（07/07 - 07/13）　
予想　N/A　前回　186.7万件

26日
0:00　
ラガルドECB総裁、スポーツイベント「より速く、より高く、より強く」出席

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

G20財務相中央銀行総裁会議（ブラジル、26日まで）
暗号資産業界会合「ビットコイン2024」（米テネシー州、27日まで）

米主要企業決算
アストラゼネカ、ユニリーバ、アッヴィ

※予定は変更されることがあります。