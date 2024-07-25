ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（7月）

予想 0.11% 前回 0.39%（前月比)



21:30

米実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）

予想 1.8% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)

予想 N/A 前回 1.5%（個人消費・前期比年率)

予想 2.6% 前回 3.1%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 N/A 前回 3.7%（PCEコアデフレータ・前期比年率)



米耐久財受注（速報値）（6月）

予想 0.6% 前回 0.1%（前月比)

予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)



米新規失業保険申請件数（07/14 - 07/20）

予想 N/A 前回 24.3万件



米失業保険継続受給者数（07/07 - 07/13）

予想 N/A 前回 186.7万件



26日

0:00

ラガルドECB総裁、スポーツイベント「より速く、より高く、より強く」出席



2:00

米7年債入札（440億ドル）



G20財務相中央銀行総裁会議（ブラジル、26日まで）

暗号資産業界会合「ビットコイン2024」（米テネシー州、27日まで）



米主要企業決算

アストラゼネカ、ユニリーバ、アッヴィ



※予定は変更されることがあります。

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