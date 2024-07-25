【門別・リリーC結果】リオンダリーナが無傷3連勝で重賞初制覇
25日、門別競馬場で行われた第21回リリーC(2歳・重賞・ダ1000m・1着賞金400万円)は、好発からハナを切った石川倭騎手騎乗の1番人気リオンダリーナ(牝2、北海道・小国博行厩舎)が、中団から鋭く脚を伸ばした3番人気ジャイヴトーク(牝2、北海道・田中淳司厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分00秒5(良)。
さらに6馬身差の3着に4番人気ボディコンシャス(牝2、北海道・小野望厩舎)が入った。なお、2番人気ゼロアワー(牝2、北海道・佐々木国明厩舎)は5着に終わった。
勝ったリオンダリーナは、父モーニン、母エイシンデルフィー、その父エイシンアポロンという血統。これで無傷の3連勝、重賞初勝利となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆リオンダリーナ(牝2)
騎手:石川倭
厩舎:北海道・小国博行
父:モーニン
母:エイシンデルフィー
母の父:エイシンアポロン
馬主:澤 風哉
生産者:高村牧場
【全着順】
1着 リオンダリーナ 1人気
2着 ジャイヴトーク 3人気
3着 ボディコンシャス 4人気
4着 スティールブライト 5人気
5着 ゼロアワー 2人気
6着 クインタ 6人気
7着 フルメタルレディ 7人気