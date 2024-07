■この夏、幻想的な夏祭りが誕生

【モデルプレス=2024/07/25】7月27日・28日、東京都お台場の特設会場にて開催される音楽フェス「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)。記念すべき初回開催を前に、見どころを紹介する。⽇本の祭りをアップデートする、フェスを通して繋がる、共に創造する、祝福することをコンセプトに誕生したXD。⾳楽とテクノロジーの融合を掲げる新時代の⾳楽フェスで、参加型のインタラクティブな体験を提供することで、参加者全員が共に創造していく。⽇本国内外のアーティストやDJが参加し、30,000⼈のオーディエンスを動員予定だ。

■人気アーティスト参戦 お台場を熱狂の渦へ

■会場では水かけ&手持ち花火も

◆開催概要

◆チケット情報

初回開催を彩るのは、HyunA、KISS OF LIFE、LUN8、ELLY/CrazyBoy(三代目 J SOUL BROTHERS)、DJ SHUZO&YAMATO、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、DXTEEN、7ORDER、H1-KEY、MAZZEL、WATWINGら、今注目のアーティスト。日本の祭りをイメージしたワールドミュージックフェスのコンセプトに賛同したというELLY/CrazyBoyは、XD開催発表会にも登場。「気合いを入れてメンバーもめちゃくちゃかましてこいよっていう感じなので、がっつりやりたいです」と意気込みを語っている。運営にもかかわっているという大平修蔵(DJ SHUZO)は「日本から世界に発信できる場所を」「ブランド化を僕たち皆でしていきたい」とXDにかける想いも深い。ファッション×音楽の関係性を追求し、自分にしか表現できない音を創りあげるDJ SHUZO、記念すべき初開催のステージで世界に向けて発信する。LDH所属のPSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEもELLY、大平と同じ1日目に登場。“EXPG STUDIO”の精鋭が集まった7人組で「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」のTikTok総再生数が1億8,000回突破。今勢いのあるグループは、どんなパフォーマンスを見せるのか。さらにJO1とINIの弟グループとして昨年デビューした6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが、2日目に登場。爽やかな歌声とキレのあるシンクロパフォーマンスに期待が集まる彼ら。「夏の暑さに負けないくらい僕たちと一緒に熱く盛り上がりましょう!」とのコメントどおり、暑さを吹き飛ばすステージに注目だ。J-POP、K-POP、ダンスミュージックなど、音楽のジャンルを超えて体感できるのもフェスの魅力。幻想的な空間で放たれる一夜限りのパフォーマンスは、目に焼き付けたいところだ。会場には鳥居や櫓が設営され、どこか懐かしい日本の夏祭りの情緒を残しながらも、テクノロジーを駆使した演出は新時代を感じさせる。水かけエリアもあり、水しぶきを浴びながら音楽を体感する解放感は、堪能してほしいポイントだ。夕暮れには明かりが灯され、会場はさらに幻想的な雰囲気へと様変わり。光と花火の演出も加わり、さらに非日常な時間が訪れる。手持ち花火ができるエリアも用意され、フェス、夏祭り、花火etc.、夏にやりたいことが一度に叶えることができるはずだ。(modelpress編集部)名称:XD World Music Festival presented by Yogibo日程:2024年7月27日(土)、28日(日)場所:お台場XD特設会場(青海R地区)時間:11:00開場/11:00開演予定主催:XD実行委員会・1DAY GA(一般):15,000円/1DAY PGA(前方エリア):24,000円/1DAY VIP(最前エリア):32,000円・2DAYS GA(一般):28,000円/2DAYS PGA(前方エリア):46,000円/2DAYS VIP(最前エリア):62,000円※1.「チケットぴあ」で購入可能※2.予定枚数達し次第発売終了予定【Not Sponsored 記事】