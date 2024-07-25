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ホロライブ所属のVTuber 星街すいせいの2ndアルバム「Specter」がアナログレコード化。10月2日に発売する。価格は4,950円。

5月に発売された1stアルバム「Still Still Stellar」のレコード盤に続く、アナログレコード化の第2弾。

2ndアルバム「Specter」には、キタニタツヤ、Ayase、じん、田淵智也、ナナホシ管弦楽団ら豪華クリエイター陣が書き下ろした全11曲が収録。今回、クリアレッドのカラー盤に収録される。

【収録内容】 side A01. 灼熱にて純情(wii-wii-woo)作詞・作曲：田淵智也編曲：堀江晶太02. TEMPLATE作詞・作編曲：キタニタツヤ03. みちづれ作詞・作編曲：Ayase04. 褪せたハナミドリ作詞・作編曲：宮田’レフティ’リョウ05. TRUE GIRL SHOW作詞・作編曲：ケンカイヨシ06. 放送室作詞・作編曲：MI8kside B07. デビュタントボール作詞：星街すいせい作編曲：にお08. 7days作詞・作編曲：郡陽介09. Damn Good Day作詞・作編曲：ポリスピカデリー10. ソワレ作詞：ナナホシ管弦楽団作曲：岩見 陸編曲：ナナホシ管弦楽団11. Newton作詞・作編曲：じん