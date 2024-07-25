星街すいせい2ndアルバム「Specter」レコード化。10月2日発売
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ホロライブ所属のVTuber 星街すいせいの2ndアルバム「Specter」がアナログレコード化。10月2日に発売する。価格は4,950円。
5月に発売された1stアルバム「Still Still Stellar」のレコード盤に続く、アナログレコード化の第2弾。
2ndアルバム「Specter」には、キタニタツヤ、Ayase、じん、田淵智也、ナナホシ管弦楽団ら豪華クリエイター陣が書き下ろした全11曲が収録。今回、クリアレッドのカラー盤に収録される。
【収録内容】 side A
01. 灼熱にて純情(wii-wii-woo)
作詞・作曲：田淵智也
編曲：堀江晶太
02. TEMPLATE
作詞・作編曲：キタニタツヤ
03. みちづれ
作詞・作編曲：Ayase
04. 褪せたハナミドリ
作詞・作編曲：宮田’レフティ’リョウ
05. TRUE GIRL SHOW
作詞・作編曲：ケンカイヨシ
06. 放送室
作詞・作編曲：MI8k
side B
07. デビュタントボール
作詞：星街すいせい
作編曲：にお
08. 7days
作詞・作編曲：郡陽介
09. Damn Good Day
作詞・作編曲：ポリスピカデリー
10. ソワレ
作詞：ナナホシ管弦楽団
作曲：岩見 陸
編曲：ナナホシ管弦楽団
11. Newton
作詞・作編曲：じん