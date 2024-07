オーイシマサヨシ、オーイシ武道館 Blu-ray&DVDダイジェスト動画が本日公開！さらに発売を記念してパネル&衣装展が開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

オーイシマサヨシが、8月28日に発売される「オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜」Blu-ray&DVDのダイジェスト映像がYouTubeにてプレミア公開された。全21曲MC含めてノーカット完全収録されているBlu-ray&DVDより、「ギフト」、「サインはB (TV size)」、「uni-verse」、など10曲がダイジェストで編集されたライブ映像となっている。なおBlu-ray&DVDの特典映像には本人インタビュー、武道館公演の舞台裏やリハーサルが撮影された「オーイシ武道館 [Behind The Scenes]」も収録される。

そして今回のBlu-ray&DVD発売を記念してパネル展がアニメイト池袋本店、アニメイト横浜ビブレ、アニメイト大阪日本橋にて、衣装展がアニメイト池袋本店、アニメイト大阪日本橋で開催されることも決定した。

オーイシマサヨシは、8月12日にTVドラマ『サバエとヤッたら終わる』オープニング主題歌「あとの祭り」を配信リリース、来年3月29日に日本武道館で開催される「オーイシ武道館 Vol.2」はチケットが既にソールドアウトしている。

●リリース情報1オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜2024年8月28日 発売

【Blu-ray】

品番:PCXP-51078

価格:¥8,250(税込)

【DVD】

品番:PCBP-54636

価格:¥8,250(税込)

【CLUB014・イベント限定盤】



品番:BRXP-00039

価格:¥12,000(税込)

※ Blu-ray+2CD(LIVE CD付き)

CLUB014先行受注期間:2024年7月26日(金)23:59まで

CLUB014限定盤予約はこちら

https://canime.jp/product/BRXP000000039/

Blu-ray / DVD予約はこちら

https://lnk.to/oishi_budokan

<収録曲>

・エンターテイナー

・オトモダチフィルム

・ギフト

・好きになっちゃダメな人

・死んだ!

・なまらめんこいギャル

・サインはB (TV size)

・Hands

・英雄の歌

・碧い砲撃

・枕男子 〜トライアングル by 大石昌良〜

・楽園都市

・エレクトリックパレード

・インパーフェクト

・UNION

・uni-verse

・Go EXCEED!!

・君じゃなきゃダメみたい

・僕らの箱庭

・ドラゴンエネルギー

・ようこそジャパリパークへ

特典

Blu-ray / DVD



・特典映像:オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット 34P

・複製直筆コメント入りポストカード

・特殊スリーブ仕様

CLUB014・イベント限定盤



・特典映像:オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット 34P

・CLUB014・イベント盤限定特殊スリーブ仕様

・CLUB014・イベント盤限定複製直筆コメント入りポストカード

・LIVE CD 2枚組(オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜)

・LIVE CD フルカラーブックレット 28P

●配信情報

配信シングル

「あとの祭り」

2024年8月12日配信開始

配信リンクはこちら

https://014014.lnk.to/atonomaturi

<収録曲>

01.あとの祭り(TVドラマ「サバエとヤッたら終わる」OP主題歌)

02.あとの祭り (TV edit.)

03.あとの祭り (instrumental)

●イベント情報

「オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜」

Blu-ray & DVD発売記念パネル&衣裳展

パネル展 実施店舗/実施期間

実施期間:2024年8月27日(火)〜2024年9月15日(日)

実施店舗:アニメイト池袋本店、アニメイト横浜ビブレ、アニメイト大阪日本橋

衣裳展 実施店舗/実施期間

実施期間:2024年8月27日(火)~2024年9月3日(火)

実施店舗:アニメイト池袋本店

実施期間:2024年9月7日(土)〜2024年9月15日(日)

実施店舗:アニメイト大阪日本橋

