¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÌµÃÇ»£±Æ¡á½éÀï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÎý½¬¡½¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¡Ì¸ÞÎØ¡Í
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê»þ»ö¡Û¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£´Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÎÆ±¹ñ¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬£²£µÆü¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê£Î£Ú¡Ë¤ÎÎý½¬¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤Ç£²ÅÙÌµÃÇ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Ï£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï£Î£ÚÀï¤Ç¼«¼çÅª¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¡¢´ØÍ¿¤·¤¿¥³¡¼¥Á¤é£²¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æµ¢¹ñ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÎÑÍý¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±´ÆÆÄ¤ÏÌµÃÇ»£±Æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö£Î£Ú¤ÎÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡¡