ÅÖÀÐ¤òÅ¾¤¬¤¹¥·¥ã¡¼¥×¥Ê¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÎÊñÃú¤¬Éü³è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ëÊñÃú¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²÷Å¬¡ª
ÎÁÍý¤ÎÌ£¤Ï¿©ºà¤Îº¹¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÊñÃú¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Í×ÁÇ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Æß¤¤ÊñÃú¤Ç¤ÏÀÚ¤ê¸ý¤¬¤¤¤Ó¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿©´¶¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸¦¤²¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸¦¤®´ï¡ÖEDGBLACK Knife Sharpener¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤ËÀ½ÉÊ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅÖÀÐ¤È¼ê·Ú¤Ê¥·¥ã¡¼¥×¥Ê¡¼¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥³¥í¥³¥í¤ÈÅ¾¤¬¤¹¤À¤±¤ÇÈ´·²¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬Éü³è¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤ª¥È¥¯¤Ê³ä°ú¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿·´¶³Ð¤ÎÊñÃú¸¦¤®´ï
¤³¤Á¤é¤¬º£²ó»î¤·¤¿¡ÖEDGBLACK Knife Sharpener¡×¡£É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ëÊñÃú¸¦¤®¤äÅÖÀÐ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë»Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸¦¤²¤ë¥Ò¥ß¥Ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ù¡¼¥¹
¸¦ÀÐ¥×¥ì¡¼¥È
¥í¡¼¥é¡¼
¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡ÊñÃú¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¢Î³ÅÙ¤Î°ã¤¦ÅÖÀÐ¥×¥ì¡¼¥È¡¢£¥í¡¼¥é¡¼¤Î3¼ïÎà¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸¦¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Î4ÊÕ¤Ï³ÑÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÕ¤¬ÀÚ¤ìÌ£¤ËÉ¬Í×¤ÊÅ¬Àµ³ÑÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊñÃú¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÇÄêÌÌ¤òÁª¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅÖÀÐ¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÆ°²è¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ½àÈ÷´°Î»¡£Ã¦Ãå¤â´ÊÃ±¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤È¹Ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¸¦¤²¤ë
¤½¤ì¤Ç¤ÏÉ®¼ÔÊÝÍ¤Î¿Ï¤³¤Ü¤ì¤À¤é¤±¤ÎÊñÃú¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤â¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÀÐ¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊñÃú¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊñÃú¸¦¤®¤ÏÅ¬Àµ³ÑÅÙ¤Î¥¡¼¥×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¤Î¤¬¼ê·Ú¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¹Ó¤¤ÌÜ¤ÎÅÖÀÐ¥×¥ì¡¼¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¥³¥í¥³¥í¤ÈÊñÃú¤òÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÅ¾¤¬¤»¤ÐOK¡ª ÅÖÀÐ¤Ç¸¦¤°¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½ç¤ËºÙ¤«¤¤ÅÖÀÐ¥×¥ì¡¼¥È¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¼ê½ç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÓÅÖ¤®¤Î»þÅÀ¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÅ´Ê´¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦¤®½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¿·Ê¹»æ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥¨¥ê¡Ê¥Ð¥ê¡Ë½èÍý¤ò¹Ô¤¨¤Ð´°Î»¡ª
¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ëÊñÃú¤¬Éü³è
¸¦¤¤¤À¤¢¤È¤Ï½Ï¤ì¤¿¥È¥Þ¥È¤âÆñ¤Ê¤¯ÇöÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡ª ½À¤é¤«¤¤¿©ºà¤âÄÙ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ÇÎÁÍý¤Î¸«±É¤¨¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¤¤Ê¼ï¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ü¥«¥É¤â°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¤³¤Î¼ê¤Î¹Å¤¤¿©ºà¤òÀÚ¤ìÌ£¤Î°¤¤ÊñÃú¤ÇÀÚ¤ë¤È¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì²á¤®¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¡£
±ÔÍø¤Ê¿Ï¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥È¤â¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤ê¡£
É®¼Ô¤ÏÊñÃú¸¦¤®¤Î´°Á´ÁÇ¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÎÌó10Ê¬¤Û¤É¤Ç´°Î»¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶ÈÅª¤Ë¤Ï´Ê°×Åª¤Ê¥·¥ã¡¼¥×¥Ê¡¼¤è¤ê¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëÀÚ¤ìÌ£¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
ÊñÃú¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¸ú²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä Å¾¤¬¤¹ÅÖÀÐ¡õ»Å¾å¤²ÅÖÀÐ¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥í¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¡£ÊØÍø¤µ¤ÈÀÚ¤ìÌ£¤òÄÉµá¤·¤¿ÊñÃúÅÖ¤®´ï¡£
Source: CoSTORY PreOrder