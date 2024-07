MLBオールスターゲームが16日にテキサス州で開催され、大谷翔平やアーロン・ジャッジ外野手、“怪物”の異名をとるエリー・デラクルーズ内野手の足元に米ファンが興奮している。彼らはこの日に合わせ、特別仕様のスパイクシューズを履いて登場し、年に一度の球宴を盛り上げた。

この投稿をInstagramで見る MLB (@mlb)がシェアした投稿



この日アメリカンリーグ「四番・センター」でスタメン出場したNYヤンキース所属のジャッジは、ジョーダンブランドの「エア・ジョーダン3」を履いてプレー。ライフスタイルでも高い人気を誇るブラック×ウルフグレーのアッパーに、象徴的な“エレファントプリント”を採用。ヒールにはジャンプマンロゴをあしらった。

SNS上では「ジョーダン3はフィールドでも、ストリートでもめっちゃイケてる」「スパイク仕様のこれ、マジで欲しいです」などのコメントが寄せられた。

この投稿をInstagramで見る New York Yankees(@yankees)がシェアした投稿



次に注目されたのが、シンシナティ・レッズに所属する22歳の若きスター、デラクルーズ。6回裏の守備から出場した彼の足元は、ピンクで配色された「エア・ジョーダン1」のハイカットで、よく見ると、ルイ・ヴィトンのロゴが散りばめられたスペシャルエディションを履いて登場。トップ部分にはウイングロゴも確認できた。

これには実況席にいた解説者たちも「アメージングだ!」「彼らしいサプライズで球宴を盛り上げます!」とコメントし、SNS上では「スターのオーラが溢れすぎている」「このスパイクを履いたベースランニングが見たい」などの書き込みが見られた。

He’s Elly De La Cruz, of course he’s rocking custom Louis Vuitton at his first All-Star Game. pic.twitter.com/G5uPVjHSvc - Cincinnati Reds (@Reds) July 17, 2024



最後に紹介するのは、ナショナルリーグ「二番・指名打者」で出場したLAドジャース所属の大谷翔平。スポンサー契約を交わしているニューバランスのスパイクを愛用しているが、彼もまた普段とは異なる“ドジャーブルー”の色味を纏った「Ohtani1」を着用してプレーした。この投稿には「クリーンなデザインで、ドジャーブルーが鮮やか。SHOHEI似合ってるよ」「いつもホワイトが多いけど、ドジャーブルーも素敵ね」などの反応が集まった。

Shohei is wearing an exclusive Dodger Blue colorway of his “Ohtani 1” New Balance cleat for the 2024 #AllStarGame pic.twitter.com/f62GCma7EM - MLB (@MLB) July 17, 2024



なお、試合はナショナルリーグで出場した大谷翔平が3回表に3ランホームランを放ち先制したが、5回裏に逆転を許し、5-3でアメリカンリーグが勝利した。

Even Shohei homers are bigger in Texas. #AllStarGame pic.twitter.com/cjNPOtf794 - Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 17, 2024



近年のMLBでは、スポンサーやパートナーシップにインディペンデントなスポーツブランドと契約する選手も多く、様々なカスタムスパイクが披露されているようだ。後半戦も彼らのプレーとともに、足元にも注目していきたい。