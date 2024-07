クラウドコンピューティングサービスを提供するSalesforceのAI研究部門・Salesforce AI Researchが、1兆ものテキストトークンを含むオープンソースのマルチモーダルデータセット「MINT-1T」を公開しました。GitHub - mlfoundations/MINT-1T: MINT-1T: A one trillion token multimodal interleaved dataset.

https://github.com/mlfoundations/MINT-1TMINT-1T: Scaling Open-Source Multimodal Data by 10x: A Multimodal Dataset with One Trillion Tokenshttps://blog.salesforceairesearch.com/mint-1t/AIの開発には膨大な量のテキストや画像を含むデータセットが必要であり、高品質なデータセットがオープンソースで公開されることは、AI分野の発展にとって大きなメリットとなります。新たにSalesforce AI Researchは、「MINT-1T」というマルチモーダルなデータセットをオープンソースで公開しました。MINT-1Tには1兆ものテキストトークンや34億枚の画像が含まれているほか、PDFやプレプリントサーバーであるArXivの論文など、これまでのデータセットには活用されていなかったデータも含まれているとのこと。以下の図が示しているように、OBELICSやMMC4といったこれまでのオープンソースデータセットのトークン数は最大1150億であり、MINT-1Tは大幅にトークン数が増加しています。以下はMINT-1Tに含まれているドキュメントのサンプルです。画像と共にテキストが併記されており、さまざまなグラフやヒートマップなども含まれていることがわかります。Salesforce AI Researchは、「MINT-1Tのキュレーションの主な原則は、規模と多様性です」「MINT-1Tの多様性を向上させるために、HTMLドキュメントを超えてWebのPDFやArXivの論文も含めるようにしています。これらの追加ソースにより、特に科学文書のドメインカバレッジが向上することがわかりました」と述べました。以下のグラフは、Salesforce AI Researchが開発したAIモデルのXGen-MMを使い、MINT-1Tでトレーニングした場合(左)とOBELICSでトレーニングした場合(右)のパフォーマンスを比較した結果です。MINT-1Tでトレーニングした方が、全体的なパフォーマンスが向上していることがわかります。