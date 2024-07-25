¡Ú»°½Å¸©»ÖËà»Ô¡Û¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ÖGLAMP DOME°ËÀª¸Åç¡×¤Ç¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î²Æº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª
¡ÖGLAMP DOME°ËÀª¸Åç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥¤¥¨¥¹¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCESRESORT¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ÖGLAMP DOME°ËÀª¸Åç(¥°¥é¥ó¥É¡¼¥à°ËÀª¸Åç)¡×¤Ç¡¢¡Ö¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¸ÂÄê¡¦²Æº×¤ê2024¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGLAMP DOME°ËÀª¸Åç¡×¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ËÀª¸Åç¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢Âç·¿¤Î¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡£Á´ÂÎÉßÃÏÌÌÀÑÌó9,500Ö¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ÎÃæ±û¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë²Æº×¤ê
¿©¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÌë¤òºÌ¤ë¥Ê¥¤¥ÈBAR¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁ¤Î¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½ÉÇñ¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÖGLAMP DOME°ËÀª¸Åç¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¸ÂÄê¡¦²Æº×¤ê¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£7·î20Æü(ÅÚ)¤è¤ê²Æµ¨¸ÂÄê¤ÇËèÆü³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
±ïÆü¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤Ê¤²¡¢ÅªÅö¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤¹¤¯¤¤¤ä¡¢¤«¤¿¤Ì¤¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¿©¤ÙÊüÂê¤â
¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥é¥à¥Í¤ä¡¢ÅÅµå¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÎÃ¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ä¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ê¤É°ìÆüÃæÍ·¤Ù¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
Éô²°¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¡¦¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅïÎäÃÈË¼´°È÷¤Î¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤Î°ã¤Ã¤¿8¼ïÎà¤Î¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¡£Á´µÒ¼¼ÎäË¼´°È÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ïÆü¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¸å¤Ï¡¢Éô²°¤ÇÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£
´ÉÍýÅï¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥È¥¤¥ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢½é¿´¼Ô¤â°Â¿´¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¸ÂÄê¡¦²Æº×¤ê2024¡×¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¡Ö»°½Å¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥ó¡Ú¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼BBQ¡Û¡Á¾¾ºåµí¤ä»°½Å¤Î¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë ìÔÂôBBQ¥×¥é¥ó¡Á¡×¡£²Á³Ê¤Ï¡¢4Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¤Ç24,300±ß(ÀÇ¹þ)¡Á¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüÄø¤ä¿Í¿ô¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖGLAMP DOME°ËÀª¸Åç¡×¤«¤é¼Ö¤Ç2Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×»ÜÀß¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥É¥Ã¥°¥é¥óÉÕ¤¥ô¥£¥é¡ÖGLAMP DOG°ËÀª¸Åç¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢²Æº×¤ê¤ò³«ºÅÃæ¤Î¡ÖGLAMP DOME°ËÀª¸Åç¡×¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£GLAMP DOME°ËÀª¸Åç
½»½ê¡§»°½Å¸©»ÖËà»Ô°¤»ùÄ®¿ÀÌÀ863-4
µÒ¼¼¿ô¡§Á´14¼¼
HP¡§https://www.glamping-iseshima.com
Instagram¡§https://www.instagram.com/glampdome_isekashikojima
GLAMP DOG°ËÀª¸ÅçHP¡§https://www.dogglamping-iseshima.com
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)