【SEVENTEEN】8回目となるファンミーティングを開催！最後には重大発表も！

続けて、「JOSHUAさん、CARATについて考える英語はなんですか?」と聞かれると、JOSHUAが「I'm thinking about you?」と答え、『Thinkin' About You』を披露。

DINOが「CARAT LANDでは、久しぶりに聞きたい曲が多いんじゃないですか?」と話し、JUNの「Are You Ready to love? We are Ready to love」という掛け声から『Ready Love』を披露。

パフォーマンス後、JEONGHANとWONWOOだけがステージに残ると、異色の組みあわせで話題となったJEONGHAN X WONWOOのユニットによる『Last night』を披露しました。

予想外の『Last night』のパフォーマンスに、会場は大盛り上がり。