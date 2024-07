俳優の小澤征悦(おざわ・ゆきよし/50)が25日、東京・麻布台ヒルズのブランド・ストア「FREUDE by BMW」で行われた「BMW『THE NEW 5 Touring』Debut Supported by Esquire」に出席した。1972年に初代モデルが誕生したBMW 5シリーズのステーション・ワゴン・タイプである『THE NEW 5 Touring』のデビューを記念して行われた本イベント。初公開となる小澤を起用したプロモーションムービーの披露や、小澤と『Esquire Digital』小川和繁編集長、BMWのスタッフによるトークセッション、小澤によるBMWをイメージしたオリジナル曲のギター弾き語りなどが行われ、会場を大いに盛り上げた。

イベント終了後、囲み取材に応じた小澤は、記者から「暑い日が続いているなかハツラツとされている小澤さんですが、この酷暑を乗り切る秘訣があれば教えてください」という質問に「梅干しです」と即答。続けて「夏、撮影あるんですけど、現場にちょっと塩分の強めのやつあるじゃないですか。食べたら酸っぱーいってなるやつ。あれを1日1個食べると、塩分もそうですし、ミネラルもそうですし、本当にいろんなものを体に吸収できていいですよ。ぜひお試しください」とアドバイスした。