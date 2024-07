7月25日 公開

GUは7月25日に、公式Xにて「NARUTO」とのコラボを示唆するGIFを公開した。

公開されたGIFでは、「NARUTO」に登場する「木ノ葉隠れの里」や「砂隠れの里」、「雲隠れの里」など忍の隠れ里のマークが登場。さらに、ポストにはそれぞれの里を表現した絵文字が並んでいるなど、GUと「NARUTO」とのコラボの実施が予想される。

「砂隠れの里」のマーク

「雲隠れの里」のマーク

